Rakušané minulý měsíc slavnostně otevřeli poslední úsek dálnice z Vídně k Mikulovu. Jenže navazující úseky na moravské straně, tedy od hranic k Pohořelicím, se nestaví.

Dokonce i sousední Polsko, jehož (ne)existující dálnice byly po roky předmětem mnoha vtipů, jejich výstavbu slušně nastartovalo. Zatímco v roce 2000 existovalo v Polsku pouze 500 kilometrů autostrád, letos se jejich souhrnná délka přiblížila čtyřem tisícům kilometrů.

To v Česku se loni otevřelo pouhopouhých 3,8 kilometru nových dálnic.

Letošní rok by měl být v tomto ohledu lepší a řidiči by se do konce roku měli nově projet po zhruba 33 kilometrech autostrád (na jihočeské D3 a na D1 mezi Lipníkem a Přerovem).

Pokud se letošní tempo, které je nejvyšší za posledních šest roků, podaří udržet i v následujících letech, vybudování všech dálnic, které jsou zatím jen na papíře, zabere další čtvrtstoletí.

