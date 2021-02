Mají statisíce sledujících na sociálních sítích. Tudíž velký vliv na veřejné mínění. Anna Šulcová a Jakub Gulab. Tito dvacátníci se rozhodli nabídnout své služby státu. O pandemii už informují dlouho a teď se zapojili do boje proti dezinformacím o očkování.

Anna Šulcová a Jakub Gulab se zapojili do boje proti dezinformacím o očkování | Foto: Instagram/Úřad vlády ČR

V sedmi krátkých videích jim v tom pomáhají epidemiologové, virologové, lékaři jako Jan Blatný, Roman Prymula, Zdeněk Hel, Petr Smejkal nebo Ruth Tachezy. „Měli chuť udělat ve spolupráci s Úřadem vlády kampaň a to dokonce zadarmo. Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce. Moc jim děkuju, že v téhle době takto pomáhají veřejnosti s osvětou,“ uvedl premiér Andrej Babiš.