Do dotazníku Deníku "Jak se žije v našem kraji" se již zapojilo přes 4000 respondentů. Z průběžných výsledků ankety mimo jiné vyplývá, že Češi by uvítali například větší přesnost a návaznost u veřejné dopravy. A až šedesát procent dotázaných by si také přálo vyšší tresty za přestupky a trestné činy, aby se cítilo bezpečněji. Jak jste na to vy? Zúčastněte se unikátního dotazníku Deníku a pomozte nám zjistit, jak se skutečně žije ve vašem kraji.

O oblast Dřevařská, Staňkova a Botanická se v pondělí rozšířilo rezidentní parkování v Brně. | Foto: Deník / Michal Hrabal

A co dalšího by podle Čechů například přispělo k tomu, aby se cítili ve svém bydlišti bezpečněji? Skoro čtyřicet procent respondentů se domnívá, že pomoci by mohlo i omezení bezdomovectví, mnozí volají i po zvýšení počtu policistů v ulicích. Naopak možnost zpřísnění pravidel pro držení zbraní podpořila jen asi desetina z tázaných.