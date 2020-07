Bývalý prezident Václav Klaus kritizuje navržený deficit státního rozpočtu na letošní rok 500 miliard korun. Rozhazování peněz nevyřeší ekonomické dopady epidemie koronaviru, řekl dnes v pořadu Partie na televizi Prima. Pro oživení ekonomiky by vláda podle něj měla spíš odstranit regulace, doporučil také škrty ve státních výdajích. Vyjádřil rovněž obavy, že hospodářský propad kvůli epidemii může být větší, než se očekává, mluvil o možném poklesu o 15 až 20 procent HDP.

Bývalý prezident Václav Klaus | Foto: ČTK

"To, co se děje teď, je pro mě konec světa," řekl Klaus o plánovaném deficitu. Podle něj stát rozhazováním peněz nic nevyřeší. "My pouze rozvrátíme své finance. Způsobíme, že dluhy budou splácet nejen naše děti a vnuci, ale i vnuci našich vnuků. To je pro mě naprosto nepřijatelné," řekl. Podotkl přitom, že při ekonomické transformaci na počátku 90. let, kdy se HDP také propadl, hospodařilo Česko s vyrovnaným rozpočtem. Klaus tehdy působil nejprve jako ministr financí, později jako premiér.