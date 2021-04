Vláda nově umožní žákům závěrečných ročníků středních škol skupinové konzultace v počtu až šesti osob, a to s účinností od 19. dubna. „Možnost konzultací budou mít také studenti ostatních ročníků středních škol, kteří jsou ohroženi studijním neúspěchem,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ministerstvo však zatím vládě nedoporučuje návrat k praktické výuce.

Ministerstvo zdravotnictví řešilo také problém dětí trpících autismem, které mohou mít potíže s provedením testů. Ty mohou zůstat doma a jejich rodiče budou mít nárok na ošetřovné.

Ministr se vyjádřil také na adresu škol, které odmítají dodržovat vládní opatření. „Samozřejmě ty postihy ze zákona jsou, ale nechci je přesněji specifikovat. V jedné z těch škol například byla hygiena a postihy budou,“ uvedl.

Svatby, sport či kadeřnictví

Svateb i pohřbů se nově bude moci zúčastnit až 15 osob, a to jak venku, tak ve vnitřních prostorách.

Arenberger upřesnil i pravidla pro sport. Na jednom sportovišti může být současně až šest takovýchto dvoučlenných skupin, které ale musí zachovat minimálně desetimetrové odstupy. Důvodem je schválení zákazu shromažďování pro více než dvě osoby, které by jinak sport ve větším počtu zakazovalo.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček popřel, že by se v tuto chvíli jednalo o uvolnění služeb typu kadeřnictví od 26. dubna. „Pouze jsem řekl, že nejkratší doba by mohla být 14 dní od posledního uvolnění, což připadá na 26. dubna,“ upřesnil svá dřívější slova. Zdůraznil ale, že vláda v současné době jedná především o nastavení pravidel pro další uvolňování.

Důležitým krokem je podle ministra zdravotnictví také schválení dotačního programu na takzvané sekvenaci vzorků koronaviru. Právě to je podle Arenbergera nutné k odhalení výskytu mutací viru SARS-CoV-2 v české populaci.

Kompenzace pro firmy

Vláda schválila program na záruky za investiční úvěry komerčních firem pro podniky do 500 zaměstnanců. Firmy do 250 zaměstnanců mají nárok na ručení až do výše 90 procent na úvěry do 50 milionů a do 50 procent na úvěry do 90 milionů. U firem od 251 do 500 zaměstnanců pak mají nárok na ručení do výše 80 procent u padesátimilionových úvěrů a u úvěrů do 80 milionů na ručení ve výši 50 procent. Jedná se přitom o úvěry s maximální délkou šesti let.

Vyhlásila také nové plošné programy. První z nich se jmenuje COVID 2021 a kompenzuje firmám 500 korun na den a zaměstnance. „Pokud má někdo méně než tři zaměstnance, poté je ta minimální částka jako by firma měla tři zaměstnance,“ upřesnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Další z programů COVID Uzavřené provozovny bude kompenzovat náklady za leden, únor a březen letošního roku. Dosud bylo podle Havlíčka podáno přes 1500 žádostí za více než 500 milionů korun. Alternativou je program COVID Nepokryté náklady, který bude spuštěn příští týden.

Ani jeden z programů je podle Havlíčka možné kombinovat s programy Antivirus.

Vláda dnes také schválila pravidla pro spolufinancování dotačních titulů fondů EU ze státního rozpočtu. V méně rozvinutých regionech zůstane podle ministryně financí Aleny Schillerové podíl peněz z EU ve výši 85 procent.