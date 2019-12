Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale také neskutečného obžerství. Jak svůj žaludek na svátky připravit, abychom se vyvarovali zdravotním obtížím?

Vzala bych to z úplně jiného pohledu. Vánoce vůbec nemusí být svátky obžerství, ale čas, který naopak obohatíme nevšedními jídly z dobrých surovin. Prevence je vždycky lepší než řešení následků. Proč se přejídat jen proto, že je pár dní volno, a místo toho si to neužít i s dobrým pocitem z toho, co jíme. Pak vás zdravotní obtíže související s přemírou jídla nečekají a bude se vám lépe vstupovat do nového roku.

To znamená strávit celé svátky na dietě?

Samozřejmě že ne. Nemusíme toho ale zkonzumovat několikanásobně více než v běžných dnech. Dejte si i nevšední a sváteční jídla, držte se střídmé porce, po které můžete normálně fungovat, jezte během dne ovoce i zeleninu, pijte dostatečné množství vody nebo kvalitního čaje a choďte na procházky, pak se ztratí i nějaký ten prohřešek.

Říká se všeho s mírou. O Vánocích chceme mít hojnost všeho, jídla, pití, dárků i radosti rodiny či nejbližších.

Stačí se zamyslet nad tím, že jsou o něčem jiném než jen o jídle a pití. Pokud ale začínáte s prvním adventním dnem hodovat, popíjet pravidelně alkohol, prokládat ho přeslazeným cukrovím, které místo několika svátečních dní konzumujete celý prosinec a dojídáte ho ještě v lednu, pak vám míra opravdu chybí. Doporučuji se minimálně zamyslet na tím, jak chcete vánoční svátky prožít a jestli by k vaší spokojenosti nestačilo mít všeho o něco méně. Budete pak i méně uhonění ze všech příprav a vypékání spousty druhů cukroví. Mít domácí pochoutky je moc fajn, ale nemusí jich být tolik.

Nejde jen o cukru, ale i o tuky. Existují přece dobré a špatné. Jak se v tom laik může orientovat?

Ano, je to tak. Tuky naše tělo potřebuje jako důležitý zdroj dlouhodobé energie a také třeba pro vstřebání důležitých vitaminů třeba ze zeleniny. Jsou ale tuky, které našemu tělu nesvědčí a měli bychom se jim vyhnout. Především těm přepáleným! Když už musíte smažit, vybírejte k tomu vhodné druhy olejů s vyšším bodem záhřevu. Ve zdravém jídelníčku pak upřednostněte kvalitní rostlinné tuky, jako jsou olivový a jednodruhový řepkový. Není třeba se vyhýbat ani máslu, ale při jeho použití dbejte na množství, které zkonzumujete. V případě Vánoc to znamená vyhnout se třeba těžkým máslovým krémům.

Nepomohlo by před vybílením ledničky jen zvýšit příjem tekutin?

Pitný režim je samozřejmě důležitý, ale v tomto případě je dobré si říct, co mě k vybílení ledničky vede. Je to hlad? Stravovali jste se pravidelně a jaká byla skladba vašeho jídelníčku? Myslet si, že zdravé stravování spočívá v hladovce, je rozšířeným omylem. Pokud vás k vybílení ledničky vedou jiné důvody, pak je potřeba si říct, co vám v životě chybí nebo naopak přebývá a co potřebujete jídlem potlačit. Psychické důvody bývají nejčastějším důvodem nadváhy nebo jiných stravovacích obtíží.

Vánoční svátky jsou ale také obdobím zvýšeného stresu, možná i proto se lidé přejídají. Nemyslíte?

Ano, přesně tak. Stres je něco, co je nám nepříjemné. A skrýt ho nebo ho potlačit sklenkou vína, chlebíčkem či čokoládou je nejjednodušší. Neznamená to ale, že by tím zmizel. Čeká pod pokličkou a ve spojitosti se zajídáním stresu si pak tělo vytváří obranné „valy“ okolo sebe, tukové polštářky.

Existuje nějaká přímá vazba mezi psychikou a hubnutím? Můžeme si psychicky zablokovat proces spalování kalorii?

Ano, ta vazba je opravdu velká. Dá se říct, že tam to začíná i končí, což u psychiky platí i v jiných ohledech. V práci s mými klientkami se mi osvědčilo dát této části důležitý prostor a na začátku odhalit vůbec prapříčinu toho, proč nějaká ta kila navíc máme. Ona totiž mají svůj důvod, nejsou tam jen tak, a to, s jakým úmyslem jíme, také. Takže když jsme v naprosté psychické kondici, nedělá nám potíže mít svůj jídelníček pod kontrolou a dbát na to, co by měl obsahovat. Jakmile jsme ale v nepohodě, vede to ke sklouzávání zpět k tomu, co už známe, byť víme, že nám to nevyhovuje a škodí. Ta provázanost s psychikou je opravdu velká a některé věci jsou čistě individuální záležitostí, ale jiné se opakují u většiny lidí.

Po Vánocích mnoho lidí procitne a chce se sebou rychle něco udělat. Jak nejlépe poté upravit svůj jídelníček?

Nejlepší je upravit už vánoční jídelníček tak, aby po něm zbytečně nenásledovala nejen kila navíc, ale také zažívací obtíže. Stačí se zamyslet nad tím, jak vypadalo vaše stravování během Vánoc v předchozích letech. Zamyslet se, co by na něm šlo upravit, a odlehčit ho. Netravte celé svátky na gauči s mísou jídla a sklenkou alkoholu. Vráťte se k tomu, jak jíte během roku, zařaďte do jídelníčku více zeleniny, živé bílé jogurty, dostatečně pijte, choďte na procházky a dostatečně spěte.

Jakými podpůrnými prostředky můžeme hubnutí podpořit? Co zaručeně funguje?

Nejsem příznivcem chemie ani zázračných přípravků, takže za mě je základem kvalitní složení stravy s dostatkem ovoce i zeleniny. Jako doplněk stravy ráda využívám úžasné vlastnosti rostliny Moringa. Je velmi bohatá na obsah vlákniny, která pomáhá čistit obsah našich střev, i velké množství vitaminů a minerálních látek, jež v takto koncentrované podobě těžko jinde najdete. Nejvíce sympatické na ní je, že ji mohu používat v rámci dochucování jakýchkoli vařených jídel nebo ji použít i pro pitný režim v čajích v kombinaci s dalšími bylinami. Jednoduše přidám do jídla třeba lžíci Moringy s bazalkou nebo oreganem, a do již zdravého jídla tak přidám další hodnotu.