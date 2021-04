Hlavní podmínkou návratu alespoň části dětí do škol bylo jejich povinné testování na koronavirus, aby případnou nákazu nepřenesly na své spolužáky. I přes ujišťování ministerstva, že je odběr vzorku stěrem z nosu bezbolestný, se ho ale řada dětí bojí.

Nezdární rodiče

V krajním případě si tak budou moci donést test vlastní, dělaný ze slin. „Pokud je na seznamu těch, kterým ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku, může být ze strany školy akceptován,“ potvrdila na dotaz Deníku mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Seznam je k dispozici na stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Problémy pak školám zřejmě mohou působit i rodiče, kteří odmítnout své děti testovat vůbec. A to i přesto, že je to zdravotně nezávadné a v případě nakaženého školáka to může zachránit i život lidem z rizikových skupin, na něž by mohl nákazu přenést.

„Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována,“ uvedla Lednová. Bez negativního testu však nebude moci žák do třídy. Dítěti bude tedy neúčast omluvena, ale v době, kdy budou jeho spolužáci ve škole, nebude mít dostupnou distanční on-line výuku. Vzdělávací ústavy k takovým dětem přistupují jako k nemocným.

„Neznám školu, kde by onemocnělo dítě a ona se na něj vykašlala,“ říká Michael Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol. Školy jim tak nejspíše pošlou domácí úkoly. Nepůjde o on-line výuku v plném rozsahu, v němž ji známe ze současné praxe.

Rotační výuka

Zahájení výuky u prvního stupně základních škol přinese dvě věci. Jednou z nich je tzv. rotační výuka, kdy bude do školy chodit – až na malotřídky – jeden týden polovina žáků, druhý týden druhá polovina. Ve dny, kdy děti fyzicky nepůjdou do školy, se budou učit distančně. Podle Černého by to u starších žáků, kdy se kantoři střídají, nemělo přinášet větší problémy. „Učitelé mají svůj daný rozvrh a v okamžiku, kdy jsou žáci ve škole, budou učit podle něj, “ říká Černý. Když budou mít distanční výuku z domova, proběhne přes počítač. Žáci se podle Černého nemusejí bát, že by se vyučovalo večer.

Druhou věcí je již zmíněné antigenní testování, které by se provádělo v pondělí a ve čtvrtek. Pokud by byl některý ze žáků pozitivní v pondělí, šel by domů a na ověřovací účinnější PCR test sám. Pokud by to bylo ve čtvrtek, týkal by se tento postup celé třídy.

Do budoucna se zvažuje, že by se testy takzvaně „poolovaly“. To znamená, že by se odebraly vzorky slin ode všech žáků do jedné zkumavky a ta se pak ověřila v laboratoři jedním PCR testem. Teprve pokud by byl pozitivní, testovaly by se děti individuálně.