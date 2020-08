Navalnyj byl minulý týden hospitalizován nejprve v sibiřském Omsku poté, co se mu udělalo nevolno na palubě letounu letícího z Tomsku. Opoziční vůdce je už několik dní v kómatu; do Berlína byl letecky přepraven v noci na sobotu.

Německá kancléřka Angela Merkelová v pondělí vyzvala Rusko, aby podezření na otrávení Navalného vyšetřilo a pohnalo pachatele k odpovědnosti. Němečtí lékaři předtím uvedli, že objevili známky toxické látky v Navalného organismu.

Předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin dnes prohlásil, že Merkelová sice Navalnému pomohla, její následné prohlášení a také výroky šéfa diplomacie EU Josepa Borrella prý ale budí podezření, zda údajná otrava kritika Kremlu není provokací Západu. Ten podle Volodina požaduje od Ruska, aby se nepletlo do běloruských záležitostí, do kterých se ale bezotyšně vměšují západní země a Ukrajina, uvedl list Vedomosti. Volodin nařídil jednomu z výborů dumy, aby prošetřil, zda v Navalného případu nejde o zahraniční provokaci.

Mluvčí Kremlu Peskov však dnes řekl, že německá klinika látku průkazně neidentifikovala, a dodal, že není jasné, proč němečtí lékaři "spěchali" s použitím slov o otravě.

"K vyšetřování musí být důvod. V tuto chvíli vše, co vy a já víme, je to, že pacient je v kómatu," řekl Peskov. Mluvčí ujistil, že pokud bude otrava definitivně určena jako příčina Navalného indispozice, bude zahájeno vyšetřování. "Pokud bude látka identifikována a pokud bude určeno, že šlo o otravu, pak to samozřejmě bude důvod k vyšetřování," řekl dnes Peskov novinářům.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas i vzhledem k významu, jaký má Navalnyj pro ruskou opozici, žádá, aby byly vyjasněny všechny okolnosti jeho onemocnění a všichni odpovědní byli pohnáni před spravedlnost. Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je "nezbytné, aby se ruské úřady urychleně pustily do transparentního vyšetřování" všech okolností údajné otravy Navalného. Ve stejném duchu se vyjádřilo i americké velvyslanectví v Moskvě. O tom, že Navalnyj byl otráven, je patrně přesvědčena slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Rozhodně odsuzuji otrávení Navalného. Takové činy musí být naprosto nepřijatelné v jakékoli společnosti, která respektuje základní důstojnost lidských bytostí. Přeji Alexejovi sílu, aby se brzy cítil lépe," napsala dnes v angličtině na twitteru.

Stopy po otravě

Němečtí lékaři v pondělí oznámili, že v těle předáka ruské opozice byly laboratorními testy zjištěny stopy po otravě, konkrétní látka, která ji způsobila, zatím ale není známa. Nálezy však nasvědčují na intoxikaci látkou brzdící účinek cholinesterázy, což je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulzů v organismu. Mezi inhibitory cholinesterázy patří sarin a jiné nervové látky.

Kreml uvedl, že Rusko bude vděčné, pokud němečtí lékaři dokážou určit příčinu Navalného nemoci. Peskov rovněž odmítl jakákoli tvrzení o tom, že na zdravotním stavu Navalného má podíl nebo za něj nese odpovědnost ruský prezident Vladimir Putin. Taková tvrzení mluvčí označil za "prázdná slova", která Kreml nebude brát vážně.

Mluvčí Navalného Kiry Jarmyšová dnes podle agentury AP řekla, že reakci Kremlu očekávala. "Bylo zjevné, že zločin nebude řádně vyšetřen a pachatel nalezen. Ale my všichni přesně víme, kdo to byl," řekla Jarmyšová podle agentury AP.

Také experti však upozornili, že je příliš brzy na to vyvozovat závěry o tom, jak toxická látka pronikla to Navalného těla. Zároveň však poukazují na to, že paralytická látka novičok, kterým byl v roce 2018 v Británii otráven bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera, byl také inhibitorem cholinesterázy.

"Jedovaté inhibitory cholinesterázy mohou být podávány mnoha způsoby, mohou být transportovány mnoha způsoby a jsou velmi účinné," řekl podle AP toxikolog Richard Parsons z londýnské univerzity King\'s College. "Proto jsou oblíbenou metodou trávení lidí," dodal Parsons. Americký expert Thomas Hartung je pak přesvědčen, že látka bude brzy rozpoznána, protože tento typ látky se dá odhalit i dny a týdny po otravě.

Otrava Navalného vyvíjí tlak i na Berlín, píše Der Spiegel

Otrava ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, na kterou poukazuje zjištění lékařů berlínské kliniky Charité, vyvolává otázku, zda za tímto činem stojí osobně šéf Kremlu Vladimir Putin, nebo lidé, kteří ho chtěli odstraněním soka potěšit. Dnes to na svém webu napsal magazín Der Spiegel, podle kterého je pod tlakem vedle Moskvy i Berlín.

Německá kancléřka Angela Merkelová a ministr zahraničí Heiko Maas společně požadují, aby Rusko do poslední nejasnosti čin vyšetřilo. "Je to ale přiměřená reakce?" ptá se Der Spiegel. "Přát si úzké partnerství s Ruskem je jedna věc. Takové vztahy také s Putinem jsou ale něco úplně jiného," uvedl magazín.

Ruského prezidenta Der Spiegel označil za člověka, který v rozporu s mezinárodním právem anektoval ukrajinský autonomní poloostrov Krym, který aktivně destabilizoval východní Ukrajinu a který se vší pravděpodobností stojí za hackerskými útoky na Spolkový sněm nebo za loňskou vraždou Čečence Zelimchana Changošviliho v berlínském parku Tiergarten. Důvodem odstranění Changošviliho bylo podle německé prokuratury jeho protiruské angažmá.

Vzhledem k historii ruských aktivit je podle magazínu Der Spiegel otázkou, zda by německá vláda neměla vůči Moskvě přitvrdit. Zastáncem důrazného postupu je expert pro zahraniční politiku německé liberální strany FDP Alexander Graf Lambsdorff. Ten deníku Bild řekl, že požaduje sankce a také proces u Mezinárodního trestního soudu, který by viníky odsoudil.