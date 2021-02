„Zákazníci už jednoduše za ceny jako před brexitem balíky do Británie nepošlou,"potvrzuje ředitel společnosti Zaslat.cz Miroslav Michalko. Zásilky nyní prochází celním řízením a mohou obsahovat pouze povolené zboží. Cena nejlevnější možné přepravy tak podle údajů vyhledávače Zaslat.cz stoupla až o 250 korun u nejmenších zásilek.

„Změna se týká nejen balíků, ale i dopisů, které lidé do Velké Británie posílají,“ doplňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Rozdíl v ceně je způsobený tím, že od letošního roku není Velká Británie součástí Evropské Unie a je brána tedy brána jako třetí země. V těch jsou ceny odlišné od cen pro země EU.

Nutná evidence

Pro české dopravce, kteří běžně neoperují mimo EU, je celní povinnost významná komplikace. K zásilkám je nově nutné přiložit dokumenty o obsahu zásilky a jejím původu. Celní úřady navíc mohou chtít kontrolovat dokumentaci nebo přímo obsah zásilky. Odesílatel proto musí všechny položky balíku zapsat do faktury.

„Popis zboží musí zahrnovat kompletní a dostačující informace o jeho povaze. Měl by tedy uvádět o jaké zboží se jedná, jak se používá a z čeho je vyrobeno. Popis musí celním autoritám umožnit identifikovat zakázané nebo omezené výrobky a také provést vyhodnocení bezpečnostního rizika,“ říká Michalko.

V opačném případě může být cesta balíčků přerušena. Michalko se navíc domnívá, že kvůli komplikacím někteří dopravci úplně zruší možnost zasílání balíků do Velké Británie.

Nulové clo ≠ žádné poplatky

„Všeobecně platí, že pokud je prokázán původ zboží v Evropské unii, není ze strany UK vybírano clo,“ říká mluvčí Celní správy Hana Prudičová. I přesto však celní řízení probíhá a po kontrole může být clo doúčtováno. „Záleží opravdu na konkrétním úředníkovi, který zásilku kontroluje. Obě strany brexitové dohody říkají, že se domluvily,“ říká Michalko. Realita podle něj však vypadá jinak. „Bojujeme s nejistotou na straně britských úřadů. Nulové clo neznamená, že se nic nemění,” říká.

Nová pravidla tak stále provází mnoho otázek. Problémem může být například zasílání oblečení. Postup není jasný třeba v případech, kdy chce zákazník z Česka odeslat tričko, které bylo vyrobeno v Asii, tedy mimo EU.

Záleží i na váze

Komplikace jsou i s dopravou. „Je zatížena administrativou, pro kterou je nutné od základu vybudovat nová oddělení v přepravních společnostech, anebo rozšířit stávající týmy. I to s sebou nese náklady. Avizované zvýšení v ceníku je tedy od 250 korun u těch nejmenších a nejlehčích zásilek,” popisuje Michalko.

U dopravců FedEx a UPS může zásilku prodražit velké balení. Cena je stanovena s ohledem na váhu, ale i rozměry krabice. „Lehká ale velká zásilka může být nakonec dražší, než těžká zásilka v malé krabici,” uzavírá Michalko.

Pokud navíc chcete do Velké Británie poslat balík vyšší hodnoty než 135 liber, musíte nově počítat s 20% sazbou DPH. Ta bude účtována adresátovi zásilek. Ještě komplikovanější je to pro firmy prodávající drobné zboží do 135 liber, které si nově musí samy registrovat a odvádět DPH ve Velké Británii. Na neobchodní balíky mezi soukromými osobami v hodnotě do 39 liber (cca 1100 Kč) o váze do 18 kg se však platba DPH nevztahuje.