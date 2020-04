Maďarský premiér Viktor Orbán měl už před včerejším „zmocňovacím zákonem“ díky ústavní většině v parlamentu takřka neomezenou moc. A ještě ji posílil.

Co se změnilo v Maďarsku v pondělí, kdy parlament přijal ústavní zákon o tom, že země se už neřídí zákony, ale vládními dekrety?

Dosud měly vládní dekrety vydávané v rámci „stavu ohrožení“ platnost patnáct dnů. To se v pondělí přijatou změnou ústavy ruší a vládní dekrety mají teoreticky časově neomezenou platnost, respektive do té doby, dokud bude platit onen stav ohrožení. A o tom, kdy tento stav ohrožení skončí, rozhoduje opět prakticky pouze vláda.

Znamená to tedy, že byl maďarský parlament postaven zcela mimo hru?

Vláda je pouze povinna parlament informovat, co udělala, ale parlament už nic neschvaluje. Může se sice scházet, ale nemůže vlastně do ničeho zasahovat, jenom brát na vědomí informace vlády.

Znamená to tedy, že Orbán v tuto chvíli může pomocí vládních dekretů vyhlásit prakticky cokoli?

V rámci boje proti epidemii ano. Dekrety by měly být zaměřeny na omezení či likvidaci šíření nákazy. Ale i tam je past, protože je možné použít dekrety k odstranění „důsledků“ koronavirové nákazy. Například ekonomické důsledky současné situace budou asi trvat dost dlouho. Takže nevíme, jak dlouho budou platit vládní dekrety. Klidně to mohou být i roky, ale nevíme. Já doufám, že ne, ale nějakou dobu si vláda bude dělat, co chce.

Potřeboval Orbán tyto neomezené pravomoci, aby zvládal koronavirovou krizi?

Už v minulých dnech se ukázalo, že ne, že i dosavadní zákony dávaly státním orgánům, podobně jako v Česku, dostatečné pravomoci. Například maďarská hlavní hygienička mohla rozhodnout o částečném uzavření hranic. Takže z hlediska boje proti koronaviru jsou nové úpravy zbytečné.

Zavádí Orbán těmito kroky diktaturu?

To podle mě ne, Orbán se nechce stát diktátorem. Na to je příliš chytrý, ví, že by se tím zcela odřízl od Evropy. Jeho hlavním cílem je opět s ústavní většinou vyhrát příští volby v roce 2022. Ale po dobu, co bude platit „stav ohrožení“, bude mít jakousi kvazidiktaturu. V následujících týdnech se ukáže, k čemu to chce využít.

Jak nebezpečná je část přijatého zákona, která umožňuje trestat „zkreslená fakta“ pěti lety vězení?

To je velmi nebezpečné. Může to znamenat, že třeba když teď někdo napíše, že nejsou roušky, může za to jít na pět let sedět.

Do 140 maďarských podniků a nemocnic napochodovala armáda. Co tam dělá?

To si také vůbec neumím představit. I proto, že sama armáda je v dost zoufalém stavu. Ani vláda to není schopna říci.

Jaká je situace maďarského zdravotnictví?

Už velmi mnoho let je špatná, zdravotnictví je podfinancované, je mnohem horší, než v Česku. Obyčejný Maďar se bojí, že by musel jít do nemocnice.

Kdo je György Varga?

Narodil se v roce 1954. Absolvoval obor čeština-maďarština na FF university ELTE v Budapešti. Překládal např. Bohumila Hrabala. V letech 1990-1995 velvyslanec v Praze. V letech 2014-2017 byl zástupcem ředitele Mezinárodního visegradského fondu. Nositel české Medaile Za zásluhy I. stupně, kterou mu v roce 1997 udělil Václav Havel.