Úterního líčení se ze čtyř obžalovaných zúčastnil pouze Tomáš Szabó. Podnikatel Marian Kočner, který vinu stále popírá, se dnešního soudu na vlastní žádost již neúčastní. Stejně tak Miroslav Marček, jenž se již minulý týden přiznal, že zavraždil tři lidi - kromě Kušnírové a Kuciaka i podnikatele Petera Molnára. Neúčastní se rovněž zprostředkovatelé vraždy Alena Zsuzsová, která veškerou vinu popírá, a Zoltán Andruskó. Právě Andruskó byl v případu považován za klíčového svědka. Od začátku spolupracuje na případu s policií. Na konci loňského prosince byl odsouzen k 15 letům vězení.

Před soud v úterý předstoupili šéfové Jána Kuciaka. Jako první vypovídal šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy. "Ján se snažil o to, aby daní lidé čelili spravedlnosti. Kočner byl všeobecně známý od 90. let, tím, že se snažil ovládnout Markízu, objevil se i na mafiánských seznamech, a my jsme tušili, že nevydělává peníze úplně zákonně, tak jsme se mu věnovali," vysvětloval podle serveru Sme.sk Bárdy.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější ze čtvrtého stání:

Podle něj byl Kuciak zdatný ve vyhledávání veřejných informací. "Uměl spojit jednotlivé informace. To byl důvod, proč se právě on věnoval Kočnerovi," dodal. Kuciak prý napsal o Kočnerovi desítky článků.

Výhrůžného telefonátu se lekl

Hovořil i o známém telefonátu Mariana Kočnera a Jána Kuciaka, ve kterém podnikatel novinářovi vyhrožuje. "Ján se ho lekl. My jsme opravdu nebrali Kočnera jako někoho, kdo může o těchto věcech hovořit jen tak. Byl jsem znepokojený, protože jsem Kočnera považoval za nebezpečného člověka. Informoval jsem o tom i našeho právního zástupce a generálního ředitele," prohlásil Bárdy, který prý Jánovi poradil, aby si na Kočnera dával pozor. Žádné zvlášní opatření ale prý přijato nebylo.

"Já jsem ani nepředpokládal, že by Kočner mohl najít na Kuciaka nebo jeho rodinu nějakou špínu. Byl to velmi slušný člověk," dodal však s tím, že v redakci nejspíše podcenili situaci. "Je to pro mě strašně těžké. Do 26. února jsem si nemyslel, že může mít kdokoliv motiv zavraždit novináře pro jeho práci. Proto jsme některé věci z pohledu bezpečnosti neřešili. Neumím si představit, kdo by si mohl objednat vraždu novináře," řekl Bárdy. "Asi jsme to špatně vyhodnotili. Pokud by se ten telefonát odehrál dnes, tak novinář, kterému by se to stalo, by měl přidělenou ochranku," řekl.

U soudu vypovídal rovněž vedoucí investigativního týmu Aktuality.sk Marek Vagovič, který s Kuciakem na některých kauzách spolupracoval. Podle něj byl vztah Kočnera a Kuciaka dlouho neutrální.

Ján tlačil Kočnera do kouta

"V první fázi byly odpovědi na Jánovy otázky slušné. Jejich vztah se ale postupně vyhrocoval. První moment přišel na tiskové konferenci ohledně Donoval (kauza ohledně vlastnictví hotelů a krácení daní v lyžařském středisku). Bylo vidět, že Kočner je z toho nervózní a neumožnil mu klást další otázky," řekl Vagovič. Lidé v redakci byli prý na Kuciaka hrdí. "Zatlačil do kouta člověka, který se na každém kroku chlubil svým IQ. Ján Kuciak neměl právní ani ekonomické vzdělání, a přesto držel krok s podvodníky," dodal.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější ze třetího stání

Stejně jako Bárdyho však Vagoviče Kočnerův výhrůžný telefonát znepokojil. "Když nám pustil tu nahrávku, tak mi přeběhl mráz po zádech. Hodněkrát jsem s ním diskutoval o tom, že má nahrávku zveřejnit. On ale nechtěl, aby to bylo vnímané jako jejich osobní spor," prohlásil Vagovič u soudu. Kuciak se Kočnerovi věnoval i těsně před smrtí. "Výrazně ohrožoval jeho (Kočnerovu) beztrestnost a jeho obchodní aktivity," dodal Vagovič. Na základě jednoho z jeho článků prokuratura obnovila vyšetřování Kočnerových aktivit.

Ohledně ochranky je Vagovič stejného názoru jako Bárdy. I když prý Kuciakovi redakce nabídla ochranu, myslí si, že to po oněch výhrůžkách měl udělat stát. "Zde selhal stát," poukázal na to, že Kuciak několik měsíců před smrtí podal trestní oznámení na Kočnera, který mu vyhrožoval, což nakonec vyznělo do ztracena. Je rovněž přesvědčen, že za vraždami stojí právě slovenský podnikatel.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější ze druhého stání

"Jsem na sto procent přesvědčený, že Marian Kočner je objednavatelem vraždy," prohlásil u soudu. "Myslím si, že měl motiv. Nedokázal zastavit, že (Kuciak) získává informace o jeho transakcích," dodal.

Kočner vinu stále popírá. „Vzhledem k tomu, že můj obhájce i já máme výhrady k obžalobě jako takové, nebudu se k ní vyjadřovat a nebudu odpovídat na otázky. Budu se vyjadřovat v průběhu jednání k jednotlivým důkazům,“ sdělil soudu Kočner během prvního stání minulé pondělí.

Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny až doživotní trest odnětí svobody. Rodiče Jána Kuciaka navíc požadují majetkovou náhradu - uhrazení nákladů na pohřeb a takzvané bolestné.

Vražda Jána Kuciaka: to nejdůležitější z prvního stání