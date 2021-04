Další články k úmrtí Petra Kellnera najdete ZDE

Vrak havarované helikoptéry Airbus AS350B3 byl převezen do Anchorage, kde ho zkoumá dvanáctičlenný tým vyšetřovatelů. Johnson portálu Alaska\'s News Source řekl, že se jim podařilo získat část elektroniky k palivovému systému vrtulníku. Na ní se ukládají data o tlaku, rychlostech a teplotách. Tyto informace by mohly pomoci při vyšetřování, a tak NTSB tuto elektroniku poslal výrobci vrtulníku do Francie k další analýze.

Tým NTSB našel také vysílací zařízení, které v případě havárie dokáže o nouzové situaci uvědomit záchranáře a předat jim GPS souřadnice stroje. V případě nehody vrtulníku, v němž letěl Kellner, záchranáři žádnou takovou informaci z dosud nejasných důvodů nedostali.

"Záchranné koordinační centrum toto upozornění nedostalo. Takže se budeme pídit po tom, proč se tak stalo," řekl Johnson. "Nevím, jestli to (zařízení) bylo poškozené. Našli jsme ho, ale teprve ho vyhodnocujeme," dodal. Uvedl také, že do týmu vyšetřovatelů byl speciálně kvůli tomuto případu povolán expert, který se zabývá šancí lidí nehodu přežít.

Český Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) v dnešním vyjádření uvedl, že vlastní experty na Aljašku nevyšle. "Přestože na palubě vrtulníku byli občané České republiky, kteří při letecké nehodě utrpěli těžká a smrtelná zranění, s ohledem na situaci v místě letecké nehody a na epidemiologickou situaci v souvislosti s výskytem COVID u nás i ve světě, ÚZPLN nevyužije (svého) práva (…) a nebude ani jmenovat specialistu k prohlídce místa letecké nehody a dalších úkonů, které již provedli vyšetřovatelé americké NTSB,“ citoval ředitele ÚZPLN Pavla Štrůbla server sirdo.eu.

Kellner ve svých 56 letech zahynul, když si se skupinou průvodců a známých vyrazil na heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Vrtulník však severně od největšího aljašského města Anchorage narazil do hory poblíž ledovce Knik a pak se valil několik set metrů po svahu dolů. Zahynul pilot a čtyři z pěti členů posádky.

Jediný přeživší

Jediným přeživším je bývalý český reprezentant ve snowboardingu, 48letý David Horváth, který skončil ve vážném stavu v nemocnici Providence Alaska Medical Center v Anchorage. Podle Johnsona z NTSB je sice ochotný vypovídat, ale zatím toho není schopen. "Zřejmě to chvíli potrvá," cituje Anchorage Daily News Johnsona.

Horváthův stav se na konci minulého týdne lepšil a zástupci nemocnice ve středu ČTK řekli, že tohoto pacienta již nemají v evidenci. Zda to znamená, že byl Horváth z nemocnice propuštěn, není ovšem jasné, Horváthovo jméno mohlo být vyřazeno ze seznamu pacientů, o jejichž stavu může nemocnice podávat informace.

Kromě 56letého Kellnera přišli při havárii z 27. března o život také český trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy.