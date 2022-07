Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že cílem útoku byla kyjevská zbrojovka a že zprávy o zasažení obytných budov jsou falešné. Podle Moskvy škody na obytných budovách způsobil pád střely ukrajinské protiraketové obrany.

Na místě ranních explozí v ukrajinské metropoli zasahovala více než desítka záchranných jednotek, podle ukrajinské civilní obrany byla zasažena devítipatrová budova, v níž bylo částečně zničeno několik horních pater. Záchranáři novinářům posléze řekli, že se jim z trosek podařilo vyprostit mimo jiné sedmiletou dívku a její matku. Podle nich v troskách zemřel jeden muž, pravděpodobně otec dívky.

the epicenter of russian air strike on kyiv this morning @SESU_UA https://t.co/wMoQpOZUez pic.twitter.com/n9f0wnAAgd