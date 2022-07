Ještě luxusnější pro cestující v první třídě, ještě stísněnější pro lidi ze třídy ekonomické. Tak by mohlo v budoucnu vypadat cestování letadlem. Pohled do příštích let poskytl v uplynulých dnech mezinárodní veletrh v Hamburku. Akce Aircraft Interiors Expo opět představila nejnovější možné podoby vnitřních prostor dopravních letounů. A některé by mohly lidi, kteří se bojí malých prostor, vyděsit.

Největší díl pozornosti si získaly dvoupatrové sedačky pro ekonomickou třídu. Jejich návrh je znám už dva roky. Autor, Alejandro Núñez Vicente, původně koncept sedadel nazvaný Chaise Longue Airplane Seat navrhl jako školní projekt. Jeho design se ovšem dostal až do loňského finále prestižní soutěže Crystal Cabin Awards, což je největší ocenění, jaké mohou designéři interiérů letadel získat. A ze seminární práce se rázem stal design, který obletěl svět.

Šokující záběry pasažérů: V letadle nad Atlantikem začala do kabiny téct voda

Návrh také zaujal majitele aerolinek. Autor konceptu proto přerušil školu a pustil se do vývoje prototypu sedadel. Dvoupatrové sedačky přestaly být pouhou vizualizací a na uplynulém hamburském veletrhu se vůbec poprvé přenesly z papíru do reality.

To, že už existuje prototyp, přitom znamená, že je možná některé aerolinky skutečně v příštích letech využijí. „Designér počítá s tím, že jeho sedačky budou znamenat revoluci v levném cestování letadlem. Núñez Vicente už jedná s největšími dopravci i výrobci interiérů,“ upozorňuje CNN.

Mladý designér zmiňuje, že se sedačky budou dát snadno umístit do existujících letounů Boeing 747 či Airbus A330.

Double decker airplane seats. pic.twitter.com/MqckMOd9YN — Thingy things (@nerds_feed) June 15, 2022

Nic pro klaustrofobiky

Jenže už když návrh Vicente zveřejnil poprvé, mnoho lidí s ním vystrašil. „Vyskytly se obavy, že ti, kteří už nyní zažívají při cestování klaustrofobické pocity a nepohodlí, to budou mít ještě horší,“ připomíná CNN.

Uplynulý veletrh ovšem přinesl alespoň částečné uklidnění. Byť pro klaustrofobiky sezení na těchto sedačkách skutečně zřejmě nebude, první recenze hlásí, že jsou pohodlnější, než se zdá. Sedačky vypadají tak, že trojice sedadel je usazena ve větší výšce, a další trojice za ní je naopak téměř na zemi. Zadní trojice je doslova nalepená na přední, vyšší, takže cestující mají nohy položené přímo pod vyšší trojicí.

Sezení na vrchním patře je podle CNN velmi pohodlné. „Na prototypu se k sedačkám dostává po dvou schůdcích. Nahoře je sedadlo prostorné a pohodlné, s množstvím místa na natažení nohou. V rozlehlých sálech hamburského konferenčního centra je nicméně těžké si představit, jaké by to vlastně bylo být tak blízko stropu kabiny letadla. Núñez Vicente počítá s tím, že sedícího cestujícího bude od stropu dělit asi jeden a půl metru,“ zmiňuje stanice

Nový styl u italských letušek. Na palubě uvítají cestující v tričku

Spodní řada sedadel je dle recenze stejně pohodlná, už ale ne pro každého. „Jelikož sedadlo před cestujícím není na stejné výškové úrovni, umožňuje mu to natáhnout nohy. Přesto přední sedadla přímo před očima člověka navozují poněkud klaustrofobický pocit. Pokud vám ale nevadí stísněné prostory a plánujete celý let jednoduše prospat, mohl by tento koncept být efektivním řešením,“ konstatuje CNN.

Koncept dvoupatrových sedaček je každopádně oproti jiným návrhům pro nejlevnější třídu stále velmi pohodlný. Třeba v porovnání s nápadem na mini sedačky, o které se lidé spíše opírají ve stoje, než že by se na ně mohli usadit. Tento návrh, nazvaný Skyrider 3.0, byl představen na stejném veletrhu v roce 2019, připomíná web Financial Express. A byť si vysloužil více kritiky než pochval, čas od času je připomenut jako možný budoucí vzhled nejlevnějších sedaček v letadlech.

As someone who already has enough trouble with legroom, I hate whoever suggested these weird standing/kneeling plane seats. pic.twitter.com/Je1iwZVqCw — Morgan, Eater of Brunch??? (@witsuaru) July 10, 2019

Lepší než v kině

Lidé, kteří si mohou dovolit letět první třídou, se na budoucnost létání naopak mohou těšit. Návrhy, představené na veletrhu pro tuto kategorii, totiž počítají s ještě větším pohodlím než doposud. Jedním z příkladů je návrh sedaček se zabudovanými reproduktory, které mají lidem maximálně zpříjemnit sledování filmů při dlouhých letech.

„Koncept Enter Euphony vytvořila francouzská společnost Safran Seat. Do každého sedadla jsou vestavěny kvalitní reproduktory, díky kterým je úroveň zvuku tak dokonalá, že každý pasažér si v klidu užije to, co právě sleduje nebo poslouchá, aniž by byl rušen, či on sám vyrušoval spolucestující,“ nastiňuje CNN.

Děsivá letecká nehoda je dodnes záhadou. Byla to sabotáž mafie, tvrdí pozůstalí

Podle recenze stanice jsou reproduktory tak dokonale nastavené, že překryjí rovněž hluk motorů letadla. Sedadlo samotné je přitom svým designem stále stejně pohodlné. „Jen chvilku trvá, než člověk najde tu správnou polohu, aby byl zvuk z reproduktorů opravdu dokonalý. Jakmile se to ale povede, rušivé zvuky zmizí,“ uvádí CNN.

Další zajímavé koncepty toho, jak by mohla v budoucnu vypadat první třída, přinesl letošní ročník zmíněné prestižní soutěže Crystal Cabin Awards. I jeho výsledky byly zveřejněny před pár dny. Hlavní cenu má návrh malých "kabin" pro cestující v první třídě. To by samo o sobě nebylo nic revolučního, návrh Elevate by Teague and NORDAM ovšem zaručuje, že podobné luxusní samostatné kabiny by mohly být i v užších letadlech.

Další z oceněných návrhů, Spacechiller společnosti Collins Aerospace, zase představil výkonné miniledničky zabudované v minikabinkách, díky kterým budou mít cestující první třídy vždy po ruce ideálně vychlazené nápoje. Nemusí tak čekat, až jim pití donese letuška.