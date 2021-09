V roce 2008 brazilské soudy rozhodly, že jeho trest již vypršel a že není dále pro společnost nebezpečný, takže může být propuštěn. Rozhodnutí prošlo několikerým přezkoumáním, v důsledku čehož se Sabino dostal ven až 31. srpna 2009. V dubnu 2011 byl přijat do chudobince pro seniory, kde 8. června 2013 zemřel na infarkt. Pohřbili ho na hřbitově Santo Antônio v Barbaceně.

Soudce José Affonso da Costa Cortes k těmto argumentům nakonec přihlédl a nechal na konci května 1972 převézt Sabinu z věznice do vězeňské nemocnice, kde měl být dlouhodobě lékařsky sledován. V tomto ústavu pak dopadený tulák a vrah strávil 38,5 roku.

"Když se ho zeptáte, jestli založil Brazílii nebo třeba zda bombardoval Hirošimu, řekne vám pokaždé, že ano. Proto jsem naléhavě žádal soudce, aby nechal vyšetřit jeho duševní stav," svěřil se tehdy Faria tisku. Dodal, že nepochybuje o tom, že Sabino zabíjel, ale podle něj bylo důvodem to, že byl psychopatickou osobností neschopnou uvážit dosah svých činů.

Během následných výslechů se Sabino doznal k několika vraždám i krádežím a popsal okolnosti, za kterých k nim došlo, ale podle jeho obhájce Mária José de Farii se stejně tak doznával i k tomu, co neudělal.

Přítomnost takového množství ozbrojených mužů navíc působila spíše výhružně, než uklidňujícím dojmem. Chudí rolníci proto rychle podlehli panice a začali z venkova utíkat do bezpečnějších měst. Na polích tak zůstala nesklizená rýže a další úroda, která městům chyběla, naopak jim přibyli noví strávníci. Obec Capinópolis, v níž sídlil velící štáb operace na zadržení Sabina, málem zkrachovala.

Pro celý venkov to znamenalo katastrofu. Obrovské množství vojska zdejší kraj zcela neúměrně zatížilo - vojáci brzy vystříleli kvůli potravě více krav, než kolik jich kdy stačil svým srpem sprovodit ze světa Sabino.

K Sabinovu vypátrání a dopadení bylo proto vyčleněno na 300 mužů z řad policie, vojenské policie a armádního jezdectva i pěchoty, kteří dostali k ruce další vyzbrojené dobrovolníky z řad lovců. Po muži pátraly i vojenské vrtulníky nasazené do venkovské oblasti kolem Capinópolisu.

Následoval další Sabinův přesun na delší vzdálenost, tentokrát na jih státu Minas Gerais, kde se měl dopustit dalších dvou vražd. Postupně zavítal do Davinópolisu, Ouvidoru, Tupaciguary, Centraliny, Capinópolisu a Canápolisu. V té době se už stával proslulý tím, že se dokáže divokou brazilskou vegetací přesouvat na dlouhé vzdálenosti, což pověrčiví venkovští lidé přisuzovali jeho ďábelským schopnostem.

Rodiče i s dětmi se dávali najímat na práci k bohatším farmářům. Když bylo Orlandovi necelých dvacet let, stal se svědkem, jak jeho otce zavraždil jeho šéf. Orlando utekl na jinou farmu, a když se po čase vrátil, zjistil, že jeho rodina zmizela. Od té chvíle se stal tulákem. A živobytí si začal obstarávat nejprve loupežemi a brzy i vražděním.

Za zmínku přitom stojí, že mezi nejčelnější zastánce této diktatury dnes patří brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v roce 2019 inicioval přepsání brazilských učebnic, protože vojenský převrat z roku 1964 podle něj nebyl převratem, ale jen institucionální změnou vyžádanou samotnými občany, a následující období (trvající do roku 1985) prý nebylo diktaturou. Současně zrušil dekret z roku 2011, který zakazoval oslavovat události s ní spojené.

Tím prvním byla skutečnost, že v letech, kdy Sabino vraždil a přepadal osamělé venkovské farmáře (na přelomu 60. a 70. let), vládla v Brazílii vojenská diktatura, jejíž zločiny si s těmi Sabinovými nijak nezadaly.

Přestože byl ve skutečnosti zřejmě jen sériovým vrahem poměrně nízké inteligence a autistického založení, pro místní folklór se stal mýtickým symbolem srovnatelným se slovenským Jánošíkem. Lidé věřili v jeho zázračnou moc a nadpřirozené schopnosti a o jeho činech se vyprávěly legendy. Jak se to stalo? Svůj vliv na to mělo více faktorů.

Šeptali si o něm, že to je démon, kterého z místa na místo přenáší vítr, že se umí proměňovat v kameny a stromy, že požírá syrové maso, že uzavřel smlouvu s ďáblem, aby mu neublížil oheň, a může být zničen pouze svěcenou vodou. Ve skutečnosti byl Orlando Sabino Camargo pomatený člověk, ale také vrah, lupič a násilník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.