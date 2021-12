Nová studie belgických vědců přinesla dva dosud neznámé poznatky. Ani v jednom ze vzorků spermatu od sto dvaceti mužů nezachytili odborníci přítomnost infekce covidu-19, onemocnění tedy nemůže být přenášeno pohlavním stykem.

Druhý výsledek zkoumání naznačil, že muži, kteří nákazu koronavirem prodělali, mají na tři měsíce zhoršenou kvalitu spermatu. „Po čtvrt roce by se hladina spermií měla vrátit opět k normálu,“ tvrdí belgičtí vědci.

Nyní pro jistotu pracují ještě na další studii, která má objasnit, zda může být u některých mužů poškození počtu spermií trvalé.

V australském státě Viktoria se rozhořel spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dělník měl svému nadřízenému poslat platný doklad o vakcinaci, odeslal však odkaz na webovou stránku s falešným certifikátem.

Společnost Q&M, pro kterou muž pracoval, kvůli tomu pracovníkovi přestala dávat směny. Ten svůj boj o obživu ale nechtěl vzdát, a tak celý spor skončil až u australské pracovní komise.

Zaměstnanec však neuspěl. Předseda tribunálu během líčení oznámil, že šlo opravdu o zfalšovaný certifikát. „Do prdele, už s vámi zkorumpovanými idioty nebudu ztrácet čas,“ reagoval rozhořčený australan na stanovisko komise a opustil místnost.

Ve Walesu začalo platit nové pravidlo. Zaměstnanci by podle něj měli velmi zvážit svoji docházku do práce.

Velšská vláda totiž upravila legislativu tak, aby bylo nadbytečné docházení do kanceláře považováno za trestný čin. Podle nového zákona budou moci zaměstnanci dostat pokutu až šedesát liber za to, že nepracují z domova, když by mohli.

Zákonodárci svůj tvrdý krok obhajují obavami z šíření nové, více nakažlivé koronavirové varianty omikron.