Počátek invaze

- na Ukrajinu brzy ráno ze třech světových stran vstupují ruské vojenské jednotky. Do útoku je zapojena ruská pěchota, námořnictvo i letectvo

- ruský prezident Vladimir Putin v televizním projevu invazi nazývá speciální vojenskou operací, tvrdí, že ruská vojska musí "denacifikovat" Ukrajinu a podpořit lidové republiky v Luhansku a Donbasu, které Rusko o několik dní dříve uznalo

- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na napadení země vyhlašuje válečný stav a stanné právo

- v několika velkých ukrajinských městech se poprvé ozývají sirény a začíná bombardování, ruské jednotky poprvé obsazují letiště Hostomel u Kyjeva

- ruské jednotky obsazují jadernou elektrárnu v Černobylu

- lídři západních zemí odsuzují v projevech ruskou invazi, v několika metropolích (i v České republice) lidé organizují demonstrace na podporu Ukrajiny

- krátce před půlnocí prezident Zelenskyj oznamuje zahájení všeobecné mobilizace, v praxi to znamená, že muži ve věku 18 až 60 let nesmí opustit zemi

- v první den války je oznámeno zavedení prvních sankcí ze strany Evropské unie, USA a Velké Británie vůči Rusku

Den 2 - pátek 25. února 2022

Tisíce uprchlíků

- pokračuje ostřelování a bombardování ukrajinských měst

- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poprvé obviňuje Rusko z útoku na civilní cíle - Rusko to popírá, tvrdí, že útoky jsou zaměřeny pouze na vojenské cíle

- rovněž se objevují první zprávy o civilních obětech (Ukrajina uvádí, že bylo zabito 137 civilistů a vojáků)

- obyvatelům Kyjeva je rozdáno osmnáct tisíc zbraní, aby se mohli v případě potřeby bránit. Zároveň prezident Zelenskyj vyzývá k výrobě zápalných lahví

- mluví se již o destíkách tisíc válečných uprchlíků

- evropské země, Velká Británie a USA oznamují zavedení dalších ekonomických sankcí, konkrétně proti prezidentu Vladimiru Putinovi

- Rusko je vyloučeno z účasti v soutěži Eurovize, je oznámeno, že finále Ligy mistrů se nebude konat v Petrohradu a stejně tak se závod Formule 1 nebude letos konat v ruské Soči

Den 3 - sobota 26. února

Odpojení od Swiftu

- pokračuje ostřelování měst, ukrajinské zdroje uvádí, že byla ostřelována dětská nemocnice v Kyjevě

- v ukrajinském hlavním městě je oznámen zákaz vycházení

- ukrajinská strana tvrdí, že sestřelila ruské vojenské letadlo Il-76 se čtyřmi desítkami výsadkářů na palubě

- ze země utíkají další desítky tisíc lidí, objevují se informace, že na hranicích se sousedními státy je čekací doba i více než 24 hodin

- Evropská unie, USA a další státy souhlasí s odpojením několika velkých ruských bank od globálního bankovního systému SWIFT

- prezident Zelenskyj zveřejňuje video, na kterém ukazuje, že se stále nachází v Kyjevě

Den 4 - neděle 27. února

Jaderná pohotovost

- ruská vojska masivně ostřelují Charkov

- stále více evropských zemí a Velká Británie zakazují vstup ruským letounům (včetně civilních) do svého vzdušného prostoru

- ruský prezident nařizuje uvést do pohotovosti jaderné zbraně

Den 5 - pondělí 28. února

První vyjednávání

- zástupci ruské a ukrajinské strany se poprvé setkávají k vyjednávání. Setkání se koná v Rumunsku. První rozhovory nepřinášejí hmatatelný výsledek, je ale přislíbeno, že jednání budou pokračovat i v dalších dnech

- OSN mluví o masivní uprchlické krizi, z Ukrajiny do sousedních zemí k poslednímu únorovému dni uprchlo před bombardováním již více než půl milionu lidí

- rubl v Rusku klesá na historické minimum, souvisí to se zavedením sankcí vůči zemi

- ruská vojska pomalu obkličují Mariupol, pokračuje ostřelování Kyjeva, Charkova a dalších měst

- ukrajinská strana obviňuje Rusko z použití vakuové bomby, zpráva není potvrzená

- snímky ze satelitů Maxar ukazují, že se ke Kyjevu blíží 64kilometrový ruský konvoj

Den 6 - úterý 1. března

Útok na Charkov

- ruské jednotky podnikají masivní útok na Charkov, je zničeno množství civilních budov, administrativních budov v okolí hlavního charkovského náměstí

- prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Rusko z válečných zločinů

- ruské jednotky ničí televizní věž u Kyjeva a rovněž pomník masakru v Babím Jaru

- ruští oligarchové si stěžují na sankce, které proti nim byly zavedeny v Evropské unii, Velké Británii a USA. První ruský oligarcha, Michail Fridman, se vyslovuje pro zastavení bojů

- Ukrajina opakovaně žádá o zavedení bezletové zóny nad zemí, západní státy to odmítají

- americké ministerstvo obrany potvrzuje, že ruské jednotky dobyly Melitopol, jde o první obsazení velkého ukrajinského města

Den 7 - středa 2. března

Obklíčení Mariupolu

- ruské jednotky začínají obkličovat Mariupol a Charkov, ukrajinská strana uvádí, že obránci získali zpět Makariv. Objevují se zprávy, že okupanti dobyli město Cherson

- ukrajinské zdroje informují, že Putin v případě zabití ukrajinského prezidenta Zelenského plánuje na jeho místo dosadit Viktora Janukovyče, bývalého ukrajinského prezidenta, který byl ve vlasti odsouzen za finanční podvody a žije v zahraničí

- objevuje se informace, že za první týden války byly zmařeny nejméně tři pokusy o zabití ukrajinského prezidenta Zelenského

Den 8 - čtvrtek 3. března

Humanitární koridory

- koná se další kolo vyjednávání mezi ruskou a ukrajinskou stranou

- výsledkem vyjednávání je domluva na vytvoření humanitárních koridorů z několika nejhůře ostřelovaných ukrajinských měst a na dočasném příměří v době evakuace civilistů z těchto měst

- prezident Volodymyr Zelenskyj uvádí, že jedinou cestou, jak zastavit válku, je jednání přímo mezi ním a Vladimirem Putinem

- ruské síly podle zpráv z ukrajinských serverů prakticky vybombardovaly město Boroďanka

Den 9 - pátek 4. března

Útok na jadernou elektrárnu

- nad ránem okupační ruské jednotky ostřelují Záporožskou jadernou elektrárnu. V jedné z tamních budov následně vzniká požár, kvůli ostřelování je po několik hodin nemožné ho uhasit. Ukrajina varuje před únikem radiace. Později je oznámeno, že požár byl zlikvidován a radiační hodnoty jsou v normálu. Ruské jednotky však obsazují areál elektrárny

- útok na elektrárnu je odsouzen lídry evropských zemí

- v Černihivu ruské jednotky ostřelují civilní budovy

Den 10 - sobota 5. března

Problém s evakuací

- ukrajinská strana oznamuje, že v obklíčeném a neustále ostřelovaném Mariupolu nefunguje elektřina a neteče voda. Podle domluvy z vyjednávání se má v sobotu odehrát evakuace civilistů z města humanitárními koridory, ukrajinská strana ale po několika hodinách oznamuje, že je to nemožné, jelikož ruské jednotky údajně porušují dočasné příměří a ostřelují město

- stejný problém nastává i při evakuaci z města Irpiň

- z Ruska odcházejí další mezinárodní značky, jako vyjádření protestu proti invazi na Ukrajinu. Jsou mezi nimi Zara, Paypal, Samsung, které se připojily k již dříve oznámeným odchodům společností Apple, H&M a Ikea

Den 11 - neděle 6. března

Uprchlická krize

- ani druhý den se nedaří evakuovat obyvatele Mariupolu humanitárními koridory. Ukrajinská strana nadále obviňuje Rusko z porušování dočasného příměří

- těžké boje se odehrávají v Hostomelu či Irpini

- podle OSN Ukrajinu opustilo již více než 1,5 milionu válečných uprchlíků, podle představitelů organizace jde o největší uprchlickou krizi v Evropě od druhé světové války

Den 12 - pondělí 7. března

Symbol Z

- ukrajinská strana oznamuje, že byl v boji zabit vysoce postavený ruský vojenský velitel Vitalyj Gerasimov

- města Mariupol, Sumy a Charkov jsou masivně ostřelovány, což brání evakuaci civilistů

- stále častěji se upozorňuje, že ruské okupační jednotky používají symbol Z

- nakonec se daří alespoň evakuace několika tisíců lidí z města Sumy

Den 13 - úterý 8. března

Úspěšná evakuace

- ukrajinská strana oznamuje, že se daří evakuovat další lidi z měst Sumy a Irpiň. Evakuace z ostřelovaného Mariupolu ale stále není možná

Den 14 - středa 9. března

Útok na porodnici

- ruské jednotky bombardují dětskou nemocnici a porodnici v Mariupolu. Nejen ukrajinská strana, ale i západní média zveřejňují videa z místa. Po útoku zůstávají desítky žen a dětí zraněné, a jsou hlášeny tři oběti

- ukrajinská strana oznamuje, že v jaderné elektrárně Černobylu je výpadek elektřiny a varuje před možným únikem radiace

Den 15 - čtvrtek 10. března

Setkání šéfů diplomacie

- Turecko hostí setkání šéfů diplomacie Ukrajiny a Ruska. Poprvé od ruské invaze se při jednáních setkávají Dmytro Kuleba a Sergej Lavrov, jednání ale nemá výsledek. Lavrov navíc při tiskové konferenci tvrdí, že Rusko neostřeluje civilní cíle na Ukrajině a popírá útok na mariupolskou porodnici - tvrdí, že v ní nebyly rodičky, ale ukrajinský pluk Azov

- i další ruské zdroje šíří dezinformace o útoku na porodnici

- z Ruska odchází společnost McDonald´s

Den 16 - pátek 11. března

Posun na západ

- ruské jednotky ostřelují cíle více na západě Ukrajiny, poprvé jsou ostřelována města Dnipro či Lutsk

- ukrajinský prezident Zelenskyj oznamuje, že za Ukrajinu přijelo bojovat více než 16 tisíc zahraničních dobrovolníků. Číslo není ověřené. Ruská strana naopak oznamuje, že za její jednotky bude na Ukrajině bojovat například několik tisíc Syřanů

- podle satelitních snímků se ruský vojenský konvoj směřující ke Kyjevu začíná přeskupovat

Den 17 - sobota 12. března

Únos starosty

- ukrajinská strana oznamuje, že se podařilo zpomalit postup okupačních jednotek

- odehrává se další pokus o evakuaci lidí z nejhůře ostřelovaných měst, během dne se podaří utéct 13 tisícům lidem, z Mariupolu ovšem útěk nadále není možný

- objevuje se informace, že ruské jednotky unesly starostu dobytého Melitopolu Ivana Fedorova. V ulicích města proti jeho únosu protestují stovky lidí

Den 18 - neděle 13. března

Bombardování u hranic s NATO

- poprvé po dalším kole vyjednávání mezi ruskou a ukrajinskou delegací zaznívá optimistické vyjádření, respektive náznak, že jednání pokročilo. Jak konkrétně, ale není upřesněno

- ruské jednotky poprvé bombardují Lvov a rovněž vojenskou základnu Javoriv nedaleko polských hranic - tam umírá 134 lidí. Jde zatím o útok vůbec nejblíže k hranicím s NATO

- na Ukrajině je zabit první zahraniční novinář, Američan Brent Renaud. Ukrajinská strana mluví o tom, že ho zabila střelba ruských jednotek

- ruské námořnictvo blokuje ukrajinské černomořské přístavy a odstavuje Ukrajinu od obchodu v Černém moři

Den 19 - pondělí 14. března

První evakuace z Mariupolu

- ukrajinská strana oznamuje, že se poprvé daří evakuace části lidí z obklíčeného a ostřelovaného Mariupolu. Z města se daří odjet 160 civilním vozům

- v Mariupolu je humanitární krize, obyvatelům docházejí potraviny. Podle ukrajinských zdrojů si ostřelování města vyžádalo už více než 2500 obětí a mrtví musí být pochováváni do masových hrobů

- objevuje se zpráva, že Rusko hodlá požádat Čínu o vojenskou pomoc. USA varují Peking, že případná pomoc Rusku bude mít důsledky

Den 20 - úterý 15. března

Přelomová návštěva

- do ostřelovaného Kyjeva přijíždí delegace tří evropských premiérů - Petr Fiala za Českou republiku, Mateusz Morawiecki za Polsko a Janez Janša za Slovinsko. Jde o bezprecedentní událost. V ukrajinském hlavním městě se setkávají mimo jiné s prezidentem Zelenským. Podle Fialy má cesta vyjádřit jednoznačnou podporu Ukrajině

- ruská moderátorka Marina Ovsjannikova v přímém přenosu vysílání zpravodajství na ruské státní televizi vstupuje do vysílání s protiválečným plakátem, na kterém navíc obviňuje Rusko z dezinformací a propagandy. V Rusku za tento čin hrozí až 15 let vězení

Den 21 - středa 16. března

Útok na divadlo

- Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařizuje Rusku okamžité zastavení vojenské invaze a ukončení bojů. Rozhodnutí soudu předcházelo několikadenní vyšetřování chování ruských jednotek na Ukrajině

- americký prezident Joe Biden poprvé nazývá Vladimira Putina válečným zločincem. Rusko Bidenovi zakazuje vstup do země

- ukrajinská strana oznamuje, že starosta Melitopolu Ivan Fedorov byl propuštěn z ruského zajetí

- ruské jednotky bombardují divadlo v Mariupolu, kde se podle ukrajinské strany skrývalo více než 1000 civilistů. Později satelitní snímky prokazují, že před divadlem byl viditelný nápis "Děti", ani to však nezabránilo útoku

Den 22 - čtvrtek 17. března

Sliby příměří

- z Ukrajiny zní neověřené hlasy, že příměří mezi Ruskem a Ukrajinou by mohlo být dosaženo i do konce března, nejpozději však do konce května

- ukrajinská strana uvádí, že se z trosek mariupolského divadla zatím podařilo vyprostit 130 přeživších, neznámý počet lidí ale zůstává uvězněných v sutinách

- Kyjev se připravuje na ruský útok

- evakuace z Mariupolu je nadále prakticky nemožná

Den 23 - pátek 18. března

Putinova manifestace

- v Moskvě se koná obří proválečná manifestace na stadionu Lužniki. Oficiálním účelem tamního koncertu je oslava výročí ruské anexe Krymu. Na manifestaci vystupuje prezident Putin a opět obhajuje "speciální operaci" na Ukrajině a mluví o boji s fašismem

- mariupolský starosta uvádí, že přímo v ulicích města se odehrávají tvrdé boje

- ruské jednotky útočí na vojenský areál v Mykolajivu

Den 24 - sobota 19. března

Nadzvukové rakety

- objevují se informace, že ruské jednotky vůbec poprvé na Ukrajině odpálily nadzvukové rakety. Již dříve se mluvilo o tom, že Rusové používají extrémně nebezpečné (i zakázané) zbraně, například kazetové bomby

- ruské jednotky podle ukrajinské strany ostřelují uměleckou školu v Mariupolu, kde se údajně skrývalo přes 400 lidí

Den 25 - neděle 20. března

Obklíčený Mariupol

- nadále se nedaří zajistit odjezd více civilistům z Mariupolu. Ve městě zůstává uvězněno přes 100 tisíc lidí

Den 26 - pondělí 21. března

Varování před chemickými zbraněmi

- americký prezident Joe Biden v projevu varuje, že je ruskými vojenskými neúspěchy na Ukrajině Vladimir Putin zahnán do kouta a v napadené zemi hrozí použití chemických či biologických zbraní. Zpráva není potvrzena z vícero zdrojů

- ukrajinská strana tvrdí, že postup ruských vojsk se téměř zastavil

Den 27 - úterý 22. března

Možné velké vítězství

- poprvé se objevují oficiálně nepotvrzené informace, že ukrajinské jednotky obklíčily ruské vojáky u Irpině a Hostomelu. Pokud by byly zprávy pravdivé, šlo by o velké vojenské vítězství Ukrajiny

- odehrává se pokus o evakuaci civilistů z Kyjeva a dalších měst devíti humanitárními koridory

- podle dat OSN k 22. březnu opustilo Ukrajinu tři a půl milionu lidí. Nejvíce uprchlíků nadále směřuje do Polska

Den 28 - středa 23. března

Těžké boje u Charkova

- ukrajinské úřady potvrzují, že ukrajinské vojsko obklíčilo ruské jednotky ve městech u Kyjeva

- u Charkova se odehrávají těžké boje

- je zahájeno první oficiální vyšetřování nahlášeného znásilnění ukrajinské ženy ruským vojákem. Informace o znásilňování se objevovaly již dříve, žádný případ ale dosud nebyl oficiálně šetřen

Vývoj na ukrajinské frontěZdroj: Deník