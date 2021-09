Milovala ji nejen britská veřejnost. Lady Diana Spencerová, bývalá manželka britského následníka trůnu prince Charlese, si získala srdce lidí na celém světě. Když zemřela při tragické autonehodě v Paříži, lidé zůstali v šoku. Pohřeb obdivované šlechtičny, která se na rozdíl od zbytku královské rodiny nebála na veřejnosti ukázat emoce a která se aktivně věnovala charitativní činností, se stal nejsledovanějším pohřbem ve 20. století.

Vlajka, která skoro zničila monarchii

Britská královna Alžběta II. musela za desetiletí svého panování ustát mnohé krize, při nichž se zdálo, že je monarchie na britských ostrovech ohroženal. Smrt lidmi milované Diany ovšem spustila skutečně masivní hněv veřejnosti vůči královské rodině. Důvodem rozhořčení lidí byly nejen události předchozích měsíců a let - ostře sledovaný rozvod Diany a Charlese a následná veřejná Dianina prohlášení o utrpení, které zažívala během jejich manželství. V hodinách následujících poté, co do světa pronikla zpráva, že teprve šestatřicetiletá Diana zemřela, navíc podle mínění části veřejnosti i médií královská rodina neprojevila dostatek smutku a empatie.

Lidé kritizovali především to, že královna podle nich dlouho váhala s projevem, ve kterém by ocenila svou bývalou snachu. „Kde je naše královna? Ukažte, že vás to trápí," vyzývaly titulky některých, zejména bulvárních, listů.

Tlak veřejnosti na královskou rodinu byl tak silný, že ve čtvrtek, pátý den po Dianině smrti, vydal tiskový mluvčí královny pro královskou rodinu nezvyklé prohlášení. „Princezna byla zbožňovanou veřejnou postavou, ale byla také matkou dvou synů, princů Williama a Harryho, kterým velmi chybí, a kteří touží být se svým otcem a svými prarodiči v soukromí a tichosti Balmoralu," uvedl tehdy mluvčí Geoffrey Crawford. Stejně tak uvedl, že královnino oficiální prohlášení je plánováno na další den.

Co však veřejnost pobouřilo snad ještě více, než dlouhé čekání na vyjádření královské rodiny, byla vlajka. A to konkrétně vlajka nad Buckinghamským palácem. Očekávalo se, že bude na výraz smutku stažená na půl žerdi. Jenže nad palácem se žádná vlajka neobjevila. Důvody pro tento krok byly protokolární, ovšem postoj Britů byl tak výrazný, že Dianina smrt znamenala změnu zažitých pravidel. „Podle protokolu královská standarta nesmí vlát nad Buckinghamským palácem, pokud se v něm nenachází panovnice. Nikdy nebývá stažena na půl žerdi, protože reprezentuje panovníka," vysvětlila tehdy CNN.

Takový důvod ale lidem nestačil. „Na paláci je obří stožár a je prázdný. Lidé nerozumí proč. Tvrdí nám, že je to proto, že královna není v paláci, ale co to má společného se vším ostatním. Možná by královna měla být tady," vyjádřila se pro CNN jedna z žen, která donesla po Dianině smrti před Buckinghamský palác květiny.

Napjatou situaci nakonec vyřešil kompromis. Nad Buckinghamským palácem se objevila britská vlajka a na půl žerdi byla v den Dianina pohřbu stažena tato. Rozloučení s milovanou princeznou tak změnilo pravidla. Od jejího pohřbu vlaje nad Buckinghamským palácem vlajka Velké Británie, pokud královna není přítomna, a tato vlajka je stahována na půl žerdi například v případě smrti člena britské královské rodiny. V době, kdy je královna v paláci, je na stožáru její standarta.

Krádež medvídků

Smrt princezny Diany vyvolala mezi lidmi nevídanou vlnu smutku. Britové, proslulí svou rezervovaností, mnohdy veřejně plakali v ulicích. Před sídly královské rodiny, zejména před Buckinghamským palácem, vznikl doslova koberec z květin, svíček, vzkazů a plyšáků, které lidé přinášeli na znak smutku.

Jenže i v tak emotivní situaci se našli lidé, kteří se rozhodli využít ji ve svůj prospěch. A téměř způsobili mezinárodní skandál. „Ke osmadvaceti dnům vězení byly odsouzené dvě slovenské turistky, které ukradly několik plyšových medvídků a květin z prostoru před Westminsterským opatstvím, kde byly tyto věci položeny na památku zesnulé princezny Diany," popsala incident CNN.

Slovenské padesátnice si vzaly celkem jedenáct plyšových medvídků. Při následném soudu žalobce uvedl, že jejich čin byl srovnatelný s rabováním hrobů. Slovenská ambasáda se za chování svých občanek musela veřejně omluvit, aby nevznikl mezinárodní skandál.

Dvě Slovenky však nebyly jediné, kdo se chtěl obohatit předměty na památku princezny Diany. Plyšového medvídka se pokusil ukrást i dvacetiletý italský turista. Když dcházel od soudu, jeden člověk z přihlížejícího davu mu za to vrazil facku.

Utrpení dětí

Zatímco lidé před sídla královské rodiny odkládali květiny a noviny kritizovaly královnu Alžbětu II. za její "necitlivý" přístup, mezi zasvěcenými probíhaly debaty týkající se Dianina pohřbu. Na misku vah byly položeny dvě základní skutečnosti, obě stejně důležité. A obě měly své zastánce. Jedním přístupem bylo, že jelikož po rozvodu s princem Charlesem Diana již více nebyla členkou britské královské rodiny, měla by mít soukromý obřad. Za tuto verzi se přimlouvala královna. Jenže byl zde i druhý postoj - vzhledem k Dianině popularitě by byl na místě oficiální veřejný pohřeb, i s poctami. Nakonec zvítězila druhá verze.

Jenže pak tady byla ještě jedna palčivá otázka. Ozývaly se hlasy, aby Dianini tehdy patnácti a dvanáctiletí synové sehráli při pohřbu poměrně výraznou roli. Na stranu smutkem zlomených chlapců se ale nakonec postavil jejich děda, manžel královny, princ Philip. Poukázal na to, že jde ještě o děti. Jeho zásah byl ve velkém připomínán letos na jaře, když se konal jeho pohřeb.

Chlapcům nabídl, že půjde za Dianinou rakví po jejich boku, aby je podpořil. A to se i stalo. Přesto princ Harry opakovaně v různých rozhovorech uvedl, že šlo o velmi traumatický zážitek. „Právě mi zemřela máma a já jsem musel jít za její rakví, obklopen tisícovkami lidí v ulicích, kteří mě sledovali. Myslím, že něco takového by nemělo být požadováno po žádném dítěti, za žádných okolností. Dnes už by se to nestalo," uvedl v rozhovoru z roku 2020 pro list Newsweek.

Jeho bratr v televizním dokumentu z roku 2017 o Dianině smrti a pohřbu řekl, že bojoval s pocity smutku a zároveň zodpovědnosti vůči národu. „Musel jsem si vybrat mezi princem Williamem, který musel splnit svoji povinnost, a mezi Williamem, chlapcem, který ztratil svoji matku a chtěl se ukrýt ve svém pokoji a brečet," vyjádřil se princ William v dokumentu.

Strach o Charlesův život

I dlouhá léta po Dianině pohřbu vyplouvala na povrch mnohá tajemství související s touto událostí. Třeba list The Guardian před několika lety uvedl, že jedním z důvodů, proč bylo tak důležité, aby šly za rakví své matky i její nedospělé děti, byly obavy o bezpečnost jejího bývalého manžela - britského prince Charlese. Vyplynulo to z deníkových zápisků Alastaira Campbella, britského novináře a politického stratéga a muže, který se pohyboval v blízkosti tehdejšího premiéra Tonyho Blaira.

„Panovaly obavy, že by na prince z Walesu kráčejícího ve smutečním procesí mohli zaútočit rozzuření lidé. Tyto obavy byly rozptýleny až poté, co bylo jasné, že jej za rakví doprovodí jeho synové," zaznělo v Campbellových zápiscích, které postupně zveřejňoval list The Guardian.

Projev, co rozhádal rodinu

Pohřeb princezny Diany komplikovaly napjaté vztahy mezi královskou rodinou a rodem Spencerů, z něhož Diana pocházela. Vše se vyhrotilo právě při veřejném rozloučení. Jedním z těch, kteří měli smuteční projev, byl i Dianin bratr, Charles Spencer. A ve své řeči si nebral servítky. Královskou rodinu a média totiž označil za původce sestřina utrpení.

Jeho projev způsobil rozkol, který se táhne prakticky dodnes a hroty se obrušují pouze pomalu. „V posledním roce dokázala, že nepotřebuje žádný královský titul k tomu, aby mohla šířit svoje osobní kouzlo. Slibuji, že my, tvoje pokrevní rodina, uděláme vše proto, aby pokračoval láskyplný způsob výchovy, který jsi dopřála dvěma výjimečným mladým mužům, aby jejich duše nebyly ponořeny do povinností a tradic, ale mohly svobodně plesat, jak jsi zamýšlela," řekl Charles Spencer o Dianě v projevu.

Spor královských rebelek

To, co tisk na Dianině pohřbu zajímalo skoro nejvíc, bylo, jak se bude chovat královna Alžběta II. Tedy panovnice, na jejíž hlavu se v předchozích dnech sesypala vlna kritiky. Královna nakonec všem vyrazila dech. Když totiž procházela kolem Dianiny rakve, poklonila se. A šlo opravdu o velké gesto. Formálně totiž Diana již nebyla Její královskou výsostí a tím pádem neměl nikdo oficiální povinnost klanět se před ní, ať už živou či mrtvou. A zvláště ne britská panovnice.

„Je to britská královna, před kterou se všichni, včetně členů její rodiny, musí poklonit. Toho dne však královna Alžběta II., žena, která více než kdo jiný určuje zaužívané konvence v královském paláci, sklonila svou hlavu jako výraz úcty, když procházela kolem Dianiny rakve," zmínil moderátor Alberto Angela v italské dokumentární sérii.

Ne všichni ale královnin příklad následovali. Bulvární tisk si všiml, že u Dianiny rakve hlavu nesklonila sestra královny Alžběty II., princezna Margaret. Jak už v dřívějších letech britská média informovala, princezna Margaret měla zpočátku s Dianou poměrně blízký vztah, obě totiž prožily velmi nešťastná manželství. Byla to právě královnina sestra, kdo byl pro Dianu v prvních letech působení v královské rodině oporou. Jenže vše se pokazilo v době Dianina rozvodu a jejích veřejných vyjádřeních o manželství s Charlesem. A nenávist, kterou princezna Margaret začala vůči Dianě cítit, se nezmírnila ani ve chvíli, kdy mladší z žen zemřela. Podle britského bulvárního tisku to byla právě princezna Margaret, rebelka královské rodiny, kdo projevoval po Dianině smrti nejmenší zármutek.

Vztahy obou žen se pokazily v době, kdy se Diana v jednom z interview v době rozvodu s princem Charlesem vyjádřila nelichotivě o královské rodině. „Princezna Margaret zakázala svým dětem mluvit s Dianou a nesnesla mít v místnosti jakýkoliv časopis, na jehož titulní straně se Diana nacházela," psal bulvární list The Sun na základě vyjádření některých životopisců princezny Margaret.

Dar od Matky Terezy

Pohřeb princezny Diany se stal jednou z nejsledovanějších událostí 20. století. Na BBC jej sledovalo přes 32 milionů lidí, po celém světě ceremoniál vidělo přes 2,5 miliardy lidí. Skutečně posledního rozloučení s Lady Dianou Spencerovou se už ale televizní kamery nezúčastnily a její blízcí mohli své sbohem říct v tichosti. A to ve chvíli, kdy bylo princeznino tělo ukládáno do hrobu na ostrově u zámku Althorp.

Jak uvedl Dianin životopisec Andrew Morton, k poslednímu odpočinku byla princezna uložena v černých šatech s dlouhými rukávy od své oblíbené návrhářky Catherine Walkerové. Shodou okolností si tyto šaty, samozřejmě ne jako pohřební, princezna vybrala několik týdnů před svojí smrtí. Do rukou jí byly také uloženy dva vzácné předměty. Fotografie jejich synů, prince Williama a prince Harryho, kterou sebou nosívala v kabelce, a růženec. Ten dostala Diana darem od Matky Terezy.