„Obecně byly hlavní úkoly první etapy operace splněny," oznámil podle ruské agentury TASS Sergej Rudskoj, první zástupce náčelníka ruského generálního štábu. Uvedl, že výrazné snížení ukrajinského vojenského potenciálu umožňuje soustředit úsilí na hlavní cíl – „osvobození“ Donbasu. „Operace bude pokračovat, dokud nebudou plně dokončeny úkoly stanovené nejvyšším velitelem,“ uvedl Rudskoj.

Pokud jde o několik obklíčených měst, jako Charkov, Sumy, nebo samotný Kyjev, Rudskoj nevyloučil, že se je ruská armáda pokusí dobýt. „Veřejnost i mnozí odborníci se ptají, co děláme v oblasti obklíčených ukrajinských měst. Původně jsme na ně neplánovali zaútočit, abychom zabránili zničení a minimalizovali ztráty mezi našimi vojáky a civilisty,“ uvedl Rudskoj. Zároveň poznamenal, že taková možnost, tedy útok přímo na velká města, není vyloučena.

Invazní síly násilně odvezly tisíce obyvatel Mariupolu do Ruska, tvrdí radní

Ukrajinská strana v pátek také přiznala, že na jihu země se okupantům podařilo téměř vytvořit pozemní koridor mezi Krymem a ruskou hranicí. Posledním vzdorujícím místem je Mariupol, který vedle jiných jednotek hájí i dobrovolnický pluk Azov, kterému se daří držet kontrolu nad centrem města a na některých úsecích fronty protivníka se ztrátami zatlačovat.

„Ukrajinské letectvo a systém protivzdušné obrany prakticky přestal existovat, podobně jako ukrajinské námořnictvo,“ tvrdil ruský generál Rudskoj. A uvedl, že ukrajinská armáda přišla o 14 tisíc mužů a podobný počet byl raněn. Ukrajinská armáda tak podle jeho tvrzení přišla o desetinu svého početního stavu.

1 350 nebo 16 tisíc zabitých ruských vojáků?

Naopak ruská strana podle jeho tvrzení přišla jen o 1351 mužů, další téměř čtyři tisíce byly raněny. Je to teprve podruhé, co Moskva zveřejnila svoje ztráty. Je to asi desetina ztrát, které uvádí ukrajinská strana, že způsobila ruskému agresorovi.

Mrtví, pro které nemá kdo truchlit. Na Ukrajině se hromadí těla ruských vojáků

„Nepřítel nedokázal dosáhnout svých hlavních cílů – blokády Kyjeva a přístupu k administrativním hranicím Doněcké a Luhanské oblasti,“ uvedl ukrajinský generální štáb. Ten také oznámil, že ukrajinská armáda disponuje větším počtem tanků než na začátku války, protože se Ukrajincům podařilo ukořistit přes 100 ruských tanků, které byly dány k dispozici ukrajinské armádě.

Pokud jde o ruské ztráty, ukrajinská strana uvádí, že zabila přes 16 tisíc Rusů a další tisícovku zajala. Zničeno mělo být 115 ruských stíhaček, 125 vrtulníků, 561 tanků a 1620 obrněných transportérů. Ani ruské, ani ukrajinské údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů, západní zpravodajské odhady však uvádí mnohonásobně vyšší ztráty Ruska, než tvrdí oficiální zdroje Kremlu.