Rusové podle nezávislé organizace Institut pro výzkum války (ISW) mírně pokročili v okupovaném Mariupolu, kde se jim ve čtvrtek podařilo vstoupit do centra města. Přístav, který je pro Rusko důležitým strategickým bodem, je obklíčen od počátku března.

Ukrajinské jednotky se soustředí především na významné ruské cíle, mezi které patří výsadkové lodě a sklady munice v okupovaném přístavu Berďansk. Ve své páteční ranní zprávě to uvedlo britské ministerstvo obrany, podle kterého se Ukrajinci budou i nadále snažit zasáhnout ruskou logistiku, aby invazní armádu připravili o dodávky zásob.

„Ve čtvrtek ukrajinští vojáci odrazili devět nepřátelských útoků, zničili 12 tanků, zhruba 20 obrněných vozidel a devět dělostřeleckých systémů. Nepřítel ztratil přes 200 vojáků. Protiletecká obrana sestřelila dvě letadla a dva drony,“ uvedl ukrajinský generální štáb v páteční zprávě.

K dobytí Kyjeva by podle ukrajinského velitelství potřebovali Rusové třikrát až pětkrát více jednotek, než mají v současné době na Ukrajině k dispozici. Uvedl to brigádní generál Aleksander Gruzevič.

Ukrajinská armáda v pátek úspěšně zasáhla ruský konvoj v Černihivské oblasti. Na Facebooku zveřejnila snímky, na kterých jsou vidět zničená vozidla včetně pásových.

Ukrajina také v pátek oznámila, že zabila dalšího vysoce postaveného ruského důstojníka. Poradce prezidenta Zelenského Oleksij Arestovyč uvedl, že v bojích padl generálporučík Jakov Rezancev, velitel 49. všeobecné armády jižního vojenského okrsku Ruské federace. Televize Sky News zase informuje, že byl na Ukrajině zabit také velitel 37. ruské brigády, plukovník Medveček. Údajně ho přejeli jeho vlastní vojáci poté, co jednotka utrpěla mnoho ztrát při invazi, informaci však není možné ověřit.

Obě strany si podle polského deníku Gazeta Wyborcza vyměnily několik desítek zajatců. Na Ukrajinu se údajně vrátili také obránci Hadího ostrova, jejichž příběh se stal jedním ze symbolů ukrajinského odporu vůči ruské agresi.

Zároveň pokračuje masivní ruské bombardování významnějších ukrajinských měst. Satelitní snímky společnosti Maxar Technologies ukazují, že město Izjum na východě země bylo již prakticky celé zničeno. Potvrzují tak čtrvrteční vyjádření místní samosprávy, podle které je město v troskách, přesto o něj probíhají tuhé boje.

Ruské ostřelování města Slavutyč podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) brání zaměstnancům jaderné elektrárny Černobyl dostat se do práce. Město se zhruba 25 tisíci obyvateli totiž poskytuje velké části z nich ubytování. „Ruské ostřelování brání rotaci zaměstnanců v elektrárně,“ uvedla IAEA.

Při útoku na zdravotní středisko v Charkově zahynuli podle místní policie čtyři lidé. „Dnes ráno bylo při bombardování civilní infrastruktury z několika odpalovačů raket zraněno sedm lidí, čtyři z nich zemřeli,“ uvedla policie, podle které bylo cílem útoku zdravotní středisko ve čtvrti Osnovjanskyj.

Za posledních 24 hodin provedla ruská armáda 76 dělostřeleckých a vzdušných útoků na města Severodoněck, Lysychaňsk, Rubižné, Popasna, Kreminna a Novotoškivsko, píše v tiskovém prohlášení ukrajinská státní policie. Při útocích podle ní umírali civilisté.

Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany uvedla, že Rusku docházejí naváděné rakety. S největší pravděpodobností tak musí spoléhat především na bombardování a dělostřelectvo.

Rusko se podle něj navíc potýká i s nespolehlivostí svých raket, která může dosahovat až 60 procent. „Tato selhání mohou být způsobena čímkoli, od neschopnosti odpálení až po nevybuchnutí při dopadu,“ uvádí agentura Reuters.

Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko obvinil Rusy z úmyslné střelby na civlisty včetně žen a dětí. „Nepřítel vraždí civilisty a pak je používá ke své propagandě. Tvrdí, že je používáme jako lidské štíty, což je ale naprostá lež,“ uvedl.

Při útoku na divadlo plné civilistů, ke kterému došlo 16. března, zahynulo podle místních úřadů zhruba 300 lidí. Budova sloužila jako úkryt pro civilní obyvatelstvo a v době útoku se v něm skrývaly stovky lidí včetně dětí.

Francie, Turecko a Řecko se v několika příštích dnech pokusí prosadit a uskutečnit humanitární operaci s cílem evakuovat obléhaný Mariupol. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr druhého jednacího dne summitu EU v Bruselu. Macron bude v následujících hodinách o této záležitosti jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, uvedla agentura AFP.

Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS uvedlo, že je první fáze ruské operace na Ukrajině prakticky kompletní a že klíčové cíle byly splněny. Ruské jednotky se podle něj nyní zaměří na absolutní 'osvobození' Donbasu. Armáda podle ministerstva bude také okamžitě reagovat na jakýkoli pokus uzavřít vzdušný prostor nad zemí.

Rusko v pátek večer ostřelovalo raketami a střelami město Vinnycja v centrální Ukrajině, zasaženo bylo velitelství ukrajinského letectva, hlásí agentury.

Ukrajinská armáda svádí těžké boje kolem Hostomelu a Irpině severozápadně od Kyjeva. Oznámila, že v oblasti získala kontrolu nad několika vesnicemi a menšími městy. Krátce před šestou hodinou večer The Kyiv Independent informoval, že ukrajinská armáda údajně znovu získává kontrolu nad severovýchodním Kyjevem.

V okolí Kyjeva shořel zásobovací kamion ruské armády, pravděpodobně kvůli zápalné lahvi.

#Ukraine: A supply truck belonging to the Russian army was burnt down in the vicinity of #Kyiv. With a Molotov cocktail, as claimed. pic.twitter.com/pcoXgNkuyG