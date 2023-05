Ukrajina dokončuje přípravy na klíčový protiútok k osvobození svých území, která přes rok a čtvrt okupují Rusové. Dostala moderní techniku a vycvičené vojáky s ní začíná rozmisťovat v poli. Rusové mezitím budují obrovská obranná postavení. Podle analytiků však dává Moskva najevo i nerozhodnost a vnitřní rozpory.

Spojenci dodali Ukrajině stovky moderních západních tanků. Ilustrační foto | Foto: ČTK/Jaroslav Ožana

Mocná síla západní techniky i chytrý způsob jejího nasazení má podle vyjádření ukrajinských důstojníků charakterizovat nadcházející boje. Data a směry útoků se zatím Ukrajincům daří držet v tajnosti. Plán zná jen pár lidí.

I přes spekulace o tom, zda země po téměř roce a čtvrt války bude mít dost posil pro další těžké boje, oznámilo nyní ukrajinské ministerstvo vnitra, že má k dispozici čtyřicet tisíc vojáků pro osm počátečních úderných brigád, informoval britský The Guardian. Ministr vnitra Ihor Klymenko v rozhovoru uvedl, že nově vybavené jednotky budou ještě dva až tři týdny pokračovat ve výcviku, než jim bude možné přidělit odpovídající útočné přepadové operace v boji v řadách ukrajinské armády, píše dále list.

Útok nesmí selhat. Pavel varoval Kyjev před uspěcháním ukrajinské protiofenzivy

Dodává také, že ministerstvo vnitra má podle Klymenka na starosti nábor a sestavování brigád, v poli jim bude velet ministerstvo obrany. Brigády tvoří dobrovolníci. Jak noví rekruti, tak například policisté a veteráni z dřívějších bojů s Ruskem.

Guardian s odkazem na uniklé dokumenty Pentagonu uvádí, že štábní a jiná cvičení ukázala, že Ukrajina bude k průlomu například u Bachmutu potřebovat dvanáct čerstvých brigád, z toho tři stávající a devět vycvičených a vybavených západními Leopardy a dalšími tanky, obrněnými vozidly a dalším vybavením podle standardů NATO. „Není jasné, zda nově sestavené úderné síly, které mají podporovat pravidelnou armádu, jsou součástí vyžadovaných brigád nebo představují dodatečnou zálohu,“ poukazuje list.

Zdroj: Youtube

Jednou z nově sestavených brigád je Ocel, kterou navštívily londýnské Timesy. Tvoří ji příslušníci ukrajinské pohraniční stráže a jak list připomíná, nejde o žádné znuděné aparátčíky razítkující pasy na odlehlých hraničních přechodech. „Ve skutečnosti byla ukrajinská pohraniční stráž v první linii bojů už od ruského vpádu na východ země v roce 2014. To samé platilo při zahájení války loni v únoru a pohraničníci zůstávají plnohodnotným vojskem doposud. Ostatně byl to právě pohraničník, kdo loni na Hadím ostrově pronesl onu dnes už okřídlenou výzvu posílající ruskou válečnou loď do p***le,“ připomíná list legendární obránce z prvních dnů loňské invaze.

V čele brigády stojí Valerij Borisovič Paditel, který velel pohraničníkům hájícím Mariupol, kde byl po tříměsíčním obléhání ocelárny Azovostal zajat Rusy. V září se vrátil na Ukrajinu při výměně zajatců.

Fiasko ruských vojenských vrtulníků: Neúspěch na Ukrajině jim ničí reputaci

Jednotku, kterou britští novináři navštívili, tvoří zejména vysokoškoláci, absolventi univerzit, a zaměřuje se průzkum a zpravodajskou činnost. Jejím cílem je dosáhnout co nejefektivnějšího vedení boje. „Rusové nemají žádná omezení, mají mnohem víc vojska i munice než my. A to nevíme, kolik z nich jsou wagnerovci. Těm nezáleží na ztrátách, posílají vojáky ve vlnách a střílí, střílí a střílí. My musíme válčit inteligentně. Pokud je na frontové linii zákop, můžeme nasadit dělostřelectvo, poslat tam lidi, nebo odstartuje dron a shodí tam výbušniny. Proč bych riskoval životy, když můžu použít stroj,“ řekl Timesům velitel vystupující jen pod volacím znakem Wildfield.

Vojáci jsou motivovaní. „Jakmile jsem se o brigádě dozvěděl, hned jsem se hlásil. Chci být v jednotce, která půjde v čele protiofenzívy. Jsme připraveni osvobodit naše území od Rusů. Jen čekáme, až dostaneme povel vyrazit,“ řekl pětadvacetiletý zpravodajský důstojník Anton, který u pohraničníků slouží dva roky.

V Záporožské oblasti ve střední části Ukrajiny se k boji chystá 43. samostatná dělostřelecká brigáda, píší The New York Times (NYT). Tito dělostřelci patří k útvarům přezbrojeným na moderní západní techniku, v tomto případě na německé samohybné houfnice. „Po několika týdnech výcviku v Německu se brigáda zacvičovala se svými novými pokročilými dělostřeleckými systémy a na bojištích v regionu odváděla dobré výkony. Den před tím, než byla jednotka kvůli počasí odvolána na základnu v zázemí, zaznamenala dva přímé zásahy ruských tanků a vyřadila nějakou pěchotu,“ píše americký list.

Samé bahno

Záporožská oblast bývá označovaná za jedno z pravděpodobných nástupišť ukrajinské ofenzívy. Zatím jí ale brání vazké bahno. Ukrajina počítá s tím, že horko pozdního jara a léta půdu vysuší do pevného podkladu—ideálního pro těžké tanky a dělostřelectvo, které budou mít ústřední význam v protiofenzívě, připomínají NYT.

Neušetřili ani děti. Bývalí Wagnerovci popsali, jaké rozkazy plnili na Ukrajině

Zatím ale nikdo neví, kdy to bude. Jarní deště byly totiž mnohem vydatnější, než je obvyklé. Průtrže v Záporoží změnily bojiště v želatinovou omáčku. „Tohle bylo neobvyklé jaro. Tolik deště tady nikdy nebývalo“ řekl novinářům jeden z velitelů brigády s volacím znakem Kubik.

Ukrajinská armáda dostala od západních spojenců 230 bitevních tanků a na patnáct stovek obrněných vozidel, prakticky už všechno, co země NATO slíbily dodat. „Víme, že vybavení už dostali, ale také se musí náležitě zorganizovat, aby tanky, obrněná vozidla, dělostřelectvo, protivzdušnou obranu a zpravodajské prostředky využili ve vhodných kombinacích. Pokud se to Ukrajině podaří, má dost prostředků na sestavení dvou silných obrněných brigád a uvidíme, kde je plánují nasadit a kdy,“ hodnotil v britské televizi SKY News bezpečnostní a vojenský analytik Michael Clarke.

Takto vypadá zničený ukrajinský Bachmut:

Jak připomněly londýnské Timesy, ukrajinský poradce pro národní bezpečnost Oleksij Danilov řekl, že plán protiofenzívy zná jen pět lidí. Ministr obrany Oleksij Reznikov minulý týden uvedl, že přípravy jsou téměř hotové.

Zákopy viditelné ze satelitů

Rusové podle Clarkeho také něco chystají. „Přestali tak tvrdě tlačit na severu, a na jihu a jihozápadě vypadají, jako by se trochu stahovali. Na jihu kopou od Záporoží ke Krymu obrovské obranné systémy,“ nastínil stav na bojišti analytik. Dodal, že předpokládá, že i Rusové plánují svou ofenzívu.

Země je vyždímaná, munice dochází. Ukrajinci popsali život na frontě u Bachmutu

Barvitě hodnotil stav a vyhlídky ruských sil hlavní korespondent pro mezinárodní bezpečnost americké CNN Nick Paton Walsh. „Moskva je ve fázi hospodské rvačky před zavíračkou. Po loňské ztrátě Charkova a Chersonu měli nejméně sedm měsíců na to, aby se připravili na další pravděpodobný cíl ukrajinského útoku: Záporoží. To se stalo a obrovskou síť obranných zákopů lze vidět až z vesmíru. Uznání jejich obrovského rozsahu není v roce 2023 nutně kompliment. Ano, jsou opravdu hodně velké, ale taky je každý najde na Google. To ve věku přesných raket a rychlých obrněných postupů není zrovna výhra,“ napsal Walsh.

Ticho před bouří

Za ještě výmluvnější označil změny na ruském ministerstvu obrany, které tiše vyměnilo náměstka pro logistiku. „Bez udání důvodu skončil Michail Mizincev, známý jako mariupolský řezník. Má sebou jistě dost nezdarů v katastrofálním ruském vedení války, aby si zasloužil vyhazov. To ale neodpovídá na otázku, proč nyní. Odstraněním klíčových státních představitelů v okamžiku, kdy jeho armáda čelí ukrajinskému protiútoku, vysílá Rusko signál dezorganizace,“ dodal Walsh.

„Pokud jde o ukrajinskou ofenzívu: možná už začala, možná to potrvá ještě týdny. Nevíme - a už to je silná známka počátečního ukrajinského úspěchu. Jisté je, že času k začátku ukrajinského pohybu rychle ubývá. O jejich emočním stavu ani cílech nevíme prakticky nic. A míra vnitřní nerozhodnosti, soupeření a nejednoty v Moskvě jen dál a dál roste,“ upozornil analytik CNN Walsh.