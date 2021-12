Vystrašená Kate a tradice z dob královny Viktorie

Když se řekne britská královská rodina, tradice je jedno z nejpřiléhavějších slov, která okamžitě vytanou na mysl. A toto spojení se samozřejmě nevyhýbá ani vánočním svátkům. Královna Alžběta II. a její nejbližší je slaví v některých ohledech velmi podobně, jako to bývalo za jiné slavné anglické královny, Viktorie. Loňské svátky a s určitostí i ty letošní sice ovlivní koronavirová pandemie, než ovšem covid-19 zaútočil, vánoční program královny Alžběty II. se každý rok podobal jako vejce vejci.

Vánoční svátky tradičně trávila Alžběta II. obklopená nejbližší rodinou na panství v Sandringhamu. Dělali to tak už její rodiče. Ovšem už jen příjezd na místo určení měl svá jasně daná pravidla. „Každý člen královské rodiny dostal nařízený specifický čas, kdy se mohl dostavit, jelikož královně se nelíbila myšlenka, že by přijeli všichni najednou. Čas příjezdu se odvíjel od postavení daného člověka v rodině - jako poslední přicházeli seniornější členové," zmiňuje server The Independent.

Vzhledem k tomu, jak do detailu naplánované bývaly společné Vánoce královské rodiny na Sandringhamu, pro kohokoliv pozvaného mimo rodiny byly takové svátky šokem. „Odbornice na královskou rodinu Ingrid Stewardová tvrdí, že když měla Vánoce poprvé trávit s královnou Kate, manželkou prince Williama, byla ze všeho pořádně vystrašená," uvádí The Independent.

Součástí Vánoc na Sandringhamu byla donedávna také milá tradice vánočního fotbalového turnaje - ta ovšem zanikla s odchodem prince Harryho s manželkou do Ameriky. „Princové William a Harry vždy hrávali fotbal se zaměstnanci panství - většinou každý v jiném týmu," připomíná magazín Town and Country.

Zajímavé je, že byť si Britové otevírají vánoční dárky, stejně jako Američané, až ráno, 25. prosince, v královské rodině se balíčky otevírají už o Štědrém večeru, stejně, jako například v České republice. „O toto se kdysi zasadil manžel královny Viktorie, princ Albert, který měl německé kořeny," poznamenává server The Independent.

Královna o svátcích samozřejmě nezapomíná ani na své poddané. „Královna osobně odevzdá o Štědrém dni dárek každému zaměstnanci královské domácnosti. Stejně tak dostává každý zaměstnanec vánoční puding, celkově královna každoročně platí puding pro 1500 lidí," píše oficiální web britské královské rodiny.

V královské domácnosti je samozřejmostí, že i štědrovečerní stůl musí odpovídat postavení rodiny. „Dress code pro štědrovečerní večeři je black-tie, což znamená, že musí mít na sobě ženy večerní šaty. Podle informací kanálu Channel 5 má večeře šest chodů, přičemž menu je obyčejně napsané ve francoužštině. Jak se kdysi vyjádřil bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady, vrcholem večeře je dezert v podobě tradičního vánočního dezertu Yule Log, který vypadá jako dřevěné poleno, polité čokoládovou ganache, jelikož královna zbožňuje čokoládu," píše list The Independent. K pití se mimo jiné podává oblíbený cocktail britské královny, nazývaný Zaza.

Pětadvacátého prosince pak královská rodina zasedá k bohatému obědu, jehož součástí je krocan a také vánoční puding. „Po obědě hrají členové rodiny šarády," uvádí magazín Town and Country.

Vánoce pro královskou rodinu ovšem znamenají i povinnosti, nejen radosti. Pětadvacátého prosince se před nástupem covidu zúčastňovali členové na vánoční bohoslužbě, ostře sledované tiskem, a královna rovněž živě poskytuje vánoční projev. „O svátcích má královna stejně nabitý program, jako po zbytek roku. Ona, i ostatní hosté v Sandringhamu, se musí několikrát denně převlékat, takže za den vystřídá pět i sedm outfitů, podle počtu povinností," uvedla v knize vydané v roce 2019 Angela Kelly, která se po léta stará o královnin šatník.

Vánoce si vzít nedáme! Ani když jsme vzdáleni tisíce kilometrů od zeměkoule. Podobným způsobem uvažovala v roce 2000 první posádka kosmonautů, kteří byli nuceni vánoční svátky trávit v práci, konkrétně na Mezinárodní vesmírné stanici. A skutečně se jim to podařilo. Vánoce se tak slaví i ve vesmíru. „Kosmonauti dokáží vytvořit i na tomto místě sváteční atmosféru. Stanici v rámci možnosti vánočně vyzdobí, dopřejí si vánoční večeři a otevírají dárky," shrnuje server Insider.

Poprvé několik kosmonautů trávilo Vánoce ve vesmíru v roce 1968. Na rozdíl od Mezinárodní vesmírné stanice, kde od roku 2000 tráví někdo Vánoce prakticky každý rok, tohle byla ojedinělá událost. „O svátcích byla ve vesmíru posádka Apolla 8, která kroužila v prosinci 1968 kolem Měsíce. Frank Borman, James A. Lovell a William A. Anders si o Štědrém večeru přečetli několik veršů z Bible. Vše se vysílalo na Zemi, a přenos sledovala miliarda lidí v 64 zemích," připomíná oficiální web NASA.

Zatímco vesmírné Vánoce roku 1968 byly opravdu něčím výjimečným, po roce 2000, tedy od chvíle, kdy se na Mezinárodní vesmírné stanici nachází 365 dní v roce lidská posádka, se svátka v kosmu staly běžnou záležitostí.

Jelikož se na stanici střídají lidé z různých zemí, a příslušníci různých náboženství, každý slaví svátky tak, jak je to pro něj vhodné - tedy křesťané 24. a 25. prosince Vánoce, Židé slaví chanuku. Co se Vánoc týče, kosmonauti se maximálně snaží, aby jejich svátky vypadaly podobně, jako doma na Zemi. „Nechybí například ani vánoční stromek. Samozřejmě, že si s sebou nemohou vzít živý, ovšem posádka, která ví, že bude na stanici trávit Vánoce, si vždy nechá přivést malý umělý," uvádí server Insider.

Většinou je zařízeno, že těsně před Vánoci přichází k Mezinárodní vesmírné stanici zásobovací kosmická loď, a dováží dárky i speciální vánoční večeři. Ta je samozřejmě uzpůsobena pro konzumaci ve vesmíru, přesto je ale do maximální možné míry podobná tomu, co by kosmonauti jedli na Zemi. „V roce 2018 například posádka dostala kousek vánočního krocana či gratinované brambory," zmiňuje server Insider.

Dárky se předávají 25. prosince ráno. „Osádka stanice dostává nejen dárky, které jim poslaly rodiny ze Země, každý z členů ale zajistí i to, aby obdaroval své kolegy," zmiňuje server The Independent.

opening presents - I got a harmonica frome Elena Serova. Now I need to learn how to play! pic.twitter.com/rT0E9ZqynO — Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014

Nezbytností pro vánoční ráno na Mezinárodní vesmírné stanici jsou také speciální oblečky. Samozřejmě se kosmonauti vzhledem k prostorovým podmínkám nemohou nijak příliš "roztahovat" se zásobou oblečení, většinou si ale nasadí speciální svetry nebo santovské čepice.

Vánoce si užije posádka Mezinárodní vesmírné stanice i letos. Jen před několika dni u ní "zaparkovala" nákladní kosmická loď SpaceX Dragon Cargo, která mimo jiné doručila výzdobu a dárky. „Nebudu předbíhat moment, kdy na Mezinárodní kosmickou stanici zavítá Santa Claus a tedy vám neřeknu, co přesně kosmonauti pod stromkem najdou, ovšem mohu vás ujistit, že loď přiveze pro každého něco. A samozřejmě rovněž nese štědrovečerní hostinu, takže nebude chybět krocan, zelené fazolky, ryby. A také mezi kosmonauty oblíbený ovocný dort," řekl před startem zásobovací lodě manažer NASA pro vesmírnou stanici Joel Montalbano.

Každý pes, ehm prezident, jiná ves

Zatímco v britské královské rodině Vánoce znamenají tradice, dodržované už po několik generací, v případě amerického Bílého domu a tedy hlavy USA mohou Vánoce vypadat každý rok trochu odlišně. Prakticky každý prezident, zejména od druhé poloviny 20. století, se totiž snažil vnést do podoby svátků v Bílém domě něco nového, osobitého. Přesto se za léta vyvinulo i v sídle hlavy jedné z nejmocnějších zemí světa několik vánočních tradic, které se snaží dodržovat všichni prezidenti, bez ohledu na své politické názory.

Než dorazil koronavirus, Vánoce v Bílém domě byly zejména velkou společenskou událostí. „Během let se svátky proměnily z rodinné záležitosti v záležitost veřejnou. Prezident pořádal vánoční večeři pro stovky hostů, do Bílého domu v adventním období mířily tisíce návštěvníků a školních výprav," zmiňuje server Washington.

Od dvacátého století je důležitou součástí Vánoc v Bílém domě zejména masivní vánoční výzdoba. Jednotliví prezidenti se předhání v tom, koho dekorace budou velkolepější. Jak už Deník psal, nejočekávanějším bodem výzdoby je od poloviny minulého století vánoční strom umístěný v Modrém pokoji. Prezidenti jeho výzdobou nezřídka dávají veřejnosti i politický odkaz, ten letošní, který byl poprvé zdoben podle příkazu Joea Bidena a jeho manželky Jill, má být poctou zdravotníkům a dalším profesím, které stojí v 1. linii boje proti koronaviru. „Poprvé nechala tematicky vyzdobit oficiální stromek Bílého domu Jackie Kennedyová," uvádí server Washington.

První vánoční párty v Bílém domě, konanou o Štědrém večeru, uspořádal v roce 1800 tehdejší prezident John Adams. „Šlo o oslavu uspořádanou pro jeho čtyřletou vnučku, která žila v Bílém domě společně s ním a první dámou. Adamsovi na oslavu pozvali i několik představitelů tehdejší vlády a jejich děti, čímž vznikla tradice vánoční párty pro hosty," vysvětluje oficiální web Bílého domu.

Od té doby se vánoční štědrovečerní párty v Bílém domě stala nedílnou vánoční tradicí. „Ta nejzvláštnější se odehrála v roce 1883, kdy tehdejší prezident Andrew Jackson, který zbožňoval děti, uspořádal společenskou událost plnou tance a her, zakončenou vnitřní sněhovou bitkou - hosté po sobě házeli "sněhové" koule z vaty," zmiňuje web Bílého domu.

Za desetiletí se samozřejmě vánoční párty v Bílém domě trochu pozměnily, v současnosti jde spíše o oficiální večeři s tancem, na kterou hosté přichází v róbách. Prezident Spojených států amerických si tak o Štědrém večeru v úzkém kruhu nejbližších a mimo reflektory, může nechat jen zdát.

Soukromí si "první rodina" užívá skutečně až ráno 25. prosince, kdy si rozbaluje prezident s manželkou a jejich dětmi v soukromí, mimo kamer, vánoční dárky.