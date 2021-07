V čem ale zcela jistě kralují, je stáří výjezdového auta. „Máme nejstarší cisternu na Havlíčkobrodsku. Je z roku 1963,“ potvrzuje starosta Sobíňova a zároveň člen místních hasičů Miloš Starý.

SDH Sobíňov



* vznikl v roce 1881

* zásahová cisterna pochází z roku 1963

* patří do JPO 3

* v obci pořádají nejrůznější akce pro děti

* aktuálně má kolem 140 členů

* výročí slaví 10.7. na hasičské louce v Sobíňově

A bude to právě stará technika, co bude dominovat oslavě, která se koná v sobotu 10. července. „Máme tady sraz veteránů, přijedou i z hasičského muzea v Přibyslavi. Plánujeme i spanilou jízdu,“ nastiňuje hlavní lákadla slavnosti Kudláček.

Nebude ale chybět ani moderní vybavení. „Měli by přijet z hasičského sboru z Jihlavy, kde mají vyprošťovací techniku, a ždírečtí hasiči, kteří vyjíždějí k nehodám. Ti ukáží, jak vystříhávají lidi z auta,“ prozrazuje Kudláček.

Vše pak doplní doplňková program, hudební vystoupení a hry pro děti. „Nechtěli jsme do toho motat žádnou hasičskou soutěž, chtěli jsme, aby se lidé bavili a hlavně aby si to užili. Ostatně i proto pro diváky máme ještě jedno překvapení, ale to zatím nesmím říkat,“ usmívá se velitel.

Příchozí navíc uvidí zcela nové zázemí v hasičském areálu, který se nachází ve spodní části Sobíňova. Dá se říct, že si ho hasiči nadělili k výročí. Na ten největší dárek si však ještě počkají. „Naším snem je hasičská zbrojnice s klubovnou. Máme ji už i namalovanou, ale čekáme na dotaci,“ svěřuje se Kudláček.

Ve sboru je i hodně dětí

Aktuálně mají sobíňovští dobrovolní hasiči kolem 140 členů. „Máme mezi sebou opravdu hodně dětí, a to i hodně malinkých. Za posledních deset let se jejich počet pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti,“ chlubí se Kudláček.

Naopak střední věk jim schází. „Tam vznikla jakási mezera a tato mezigenerace nám bohužel schází,“ stýská si Kudláček. „Byli bychom rádi, kdyby se nám hlásilo více lidí kolem třiceti let,“ doplňuje.

Sbor dobrovolných hasičů ze Sobíňova patří do kategorie JPO 3. To znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo obec. „Z těch největších, u kterých jsme v poslední době byli, mohu jmenovat například požár Intermontu nebo třeba sérii požárů lesů v dubnu 2020. Za ty roky jich ale bylo opravdu mnoho,“ dodává velitel.