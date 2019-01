PŘIBYSLAV - Jako první v České republice se může pochlubit Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kraje Vysočina vlastním praporem.

Novou standartu mu dnes, v pátek 4. května slavnostně předal hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

„Byli jsme první registrované krajské sdružení, jako první jsme začali vydávat i vlastní zpravodaj. Teď jsme první v republice, kdo má vlastní prapor,“ pochlubil se František Grubauer, starosta krajského Sdružení hasičů.

S myšlenkou vlastního praporu přišli zástupci dobrovolných hasičů už před několika lety. Na podzim loňského roku však přišel silný a poslední impulz. „V době, kdy hejtman Kraje Vysočina předával prapor vojenským zálohám, jsme si řekli, že když může mít prapor sedmdesát vojáků, proč by ho nemohlo mít 40 tisíc hasičů. Navrhli jsme to hejtmanovi a on souhlasil,“ odhalil vznik myšlenky Grubauer.

Důležitým krokem bylo pro hasiče najít vhodného zhotovitele. Vysoká kvalita a samozřejmě nízká cena byly kritériem při výběru. „Trvalo to dlouho. Hledali jsme na internetu, obvolávali jsme známé, až jsme si nakonec vybrali,“ říká starosta dobrovolných hasičů na Vysočině.

Zazněla i státní hymna

Jako dar za velmi dobré zkušenosti a příkladnou spolupráci s dobrovolnými hasiči na Vysočině označil hejtman unikátní prapor.

„Kraj Vysočina tímto symbolem potvrzuje, že bude pečovat o dobrovolné hasiče ve svém kraji, že jim bude pomáhat a že si jich bude vážit,“ řekl Vystrčil při slavnostním proslovu, kterému naslouchaly desítky mužů v modrých uniformách nejen z Vysočiny, ale z celé České republiky.

Na oplátku obdaroval krajský starosta František Grubauer hejtmana medailí svatého Floriána. Slavnostní ceremoniál zakončila státní hymna.