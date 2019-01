BŘEVNICE/DOLNÍ KRUPÁ - Bláto, kam jen oko dohlédne, vlhké zdi do výšky několika desítek centimetrů, poničený nábytek. Takovou spoušť po sobě zanechal náhlý přívalový déšť, který se přehnal 23. května nad ránem přes Havlíčkobrodsko. Následky prudké přeháňky pomáhali likvidovat hasiči v Dolní Krupé a v Břevnici.

Spousta bláta. V Dolní Krupé i Břevnici sahalo bláto až do výšky několika desítek centimetrů. Místní měli hned brzo ráno co dělat. | Foto: DENÍK/Michal Rybišár

„Přišlo to hrozně rychle. Před šestou hodinou jsem chodil po bytě, ale byl klid. Pak se spustil prudký déšť. Ve čtvrt na sedm už mi volali, ať se jdu podívat, co se děje na obecním úřadě,“ líčil průběh středečního rána starosta Břevnice Jiří Barták. Z pole, které je ve svahu nad budovou úřadu, se valily tuny bahna.

„To si snad nikdo nedovede představit, jak to vypadá. Všude bylo bahno. Na dvoře asi do výšky půl metru. Nateklo do zasedací místnosti, knihovny a chodbou se to vyvalilo až na ulici,“ popsal starosta. Způsobenou škodu si ale netroufl odhadnout. „Likvidátorka z pojišťovny přijede odpoledne a s ní to pak dáme dohromady,“ řekl.

Podobná situace se stala v Břevnici už před několika lety. Tak jako včera, i tenkrát mělo podle místních na neštěstí velký podíl nevhodně upravené pole nad úřadem. „Voda teče strouhou mezi řádky brambor dolů z kopce,“ postěžoval si starosta.

Kruté probuzení čekalo včera i několik rodin v Dolní Krupé. Kolem půl sedmé ráno prudký přívalový déšť valil bláto i s brambory lidem přímo do zahrádek. „Synovi to vyplavilo z rybníku ryby, teď to tam vnuk ještě uklízí,“ řekla Marie Málková, která bydlí hned na kraji obce.

Právě Málkovi a pod nimi Žatečkovi byli nejvíce vodou a bahnem postiženi. „Teklo aspoň půl metru vody, auta po silnici nemohla vůbec projíždět. To jsem v životě neviděla,“ dodala. Vodu na poli brázdy brambor nezastavily, jsou totiž sazené z kopce dolů. Voda protekla krajem lesa, rvala krajnice silnice vedoucí z Brodu na Chotěboř.

Horní konec vesnice ale o dešti téměř nevěděl. Podobně se průtrž vyhnula i většině Havlíčkobrodska.