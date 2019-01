HAVLÍČKŮV BROD/ŽELIV - Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě zmodernizovala nákladem 34 milionů korun další z pavilonů, které jí před sedmi lety vrátila okresní nemocnice.

Budova léčebny v Želivě | Foto: DENÍK/Kamil Vaněk

Léčebna na investici získala od ministerstva zdravotnictví dvacetimilionovou dotaci, zbytek hradí z vlastních zdrojů, řekl při dnešním předání stavby ČTK ředitel zařízení Jaromír Mašek.

Rekonstrukce budovy číslo dvě začala koncem roku 2005 a ukončena byla podle plánu tento měsíc. Z již nevyhovujícího pavilonu 1 se tam v pátek a o víkendu přestěhuje centrální příjem pacientů, uzavřené příjmové oddělení mužů o 24 lůžcích a doléčovací mužské oddělení o 40 lůžcích.

Nyní vedení léčebny plánuje rekonstrukci dětského pavilonu číslo pět. Hotová je investiční studie, do konce roku by měl být vypracován projekt. Pokud se podaří získat peníze, začne se s modernizací na přelomu let 2008 až 2009. Počítá se také s demolicí prázdného pavilonu číslo čtyři, shrnul ředitel. Vedení léčebny také čeká stěhování poslední dislokované pobočky, a to oddělení pro léčbu závislostí ze Želiva. Ta se přestěhují do uvolněného pavilonu číslo jedna, k jehož modernizaci je nutný milion korun.

Areál léčebny o 15 budovách s rozsáhlým parkem byl vybudován ve 30. letech minulého století pro 800 pacientů. Po druhé světové válce začala sedm budov využívat nemocnice. V roce 1989 byl klášter v Želivu, kde měla léčebna pobočku, vrácen premonstrátům. Restituce si vyžádala výstavbu nové nemocnice, a ta mohla budovy vrátit léčebně. Dosud bylo opraveno pět z nich. Předposlední před čtyřmi roky vlastním nákladem léčebny.

Zařízení o 845 lůžcích přijme ročně kolem 3000 pacientů, stará se o ně 635 zaměstnanců. Léčebna poskytujeme především akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči v oborech dětské a všeobecné psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčby závislostí a sexuologie.

Pro rehabilitaci a resocializaci pacientů slouží různě zaměřené pracovní terapie, ateliér, tělocvična, vodoléčba s bazénem, hipoterapie, kulturní dům, klub pacientů, zahradnictví a park. V léčebně je denní stacionář s programy pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Má vlastní letní chatový tábor. Je rozdělena do deseti primariátů a má 23 oddělení.