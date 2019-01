JIHLAVA - Kraj Vysočina má důvod k obavám. Může totiž přijít o státní dotace určené na výkup pozemků pod krajskými vozovkami, to znamená pod silnicemi II. a III. tříd. Komunikace kraj převzal od státu s nevypořádanými vlastnickými vztahy v roce 2000.

Některé pozemky pod silnicemi tedy nebyly v majetku kraje. Ten s jejich výkupem začal před čtyřmi lety.

„Po čtyři roky jsme vykupovali pozemky pod silnicemi za své peníze. Celkové náklady byly 8,69 milionů. Nyní stát nově nabízí dotace. Máme však výhrady k podmínkám jejich udělování,“ řekl Deníku radní kraje pro oblast financí a majetku Miroslav Houška.

Státní rozpočet vyčlenil pro Vysočinu na tento výkup necelých 34 milionů. Problémem však je, že kraj se dozvěděl o podmínkách, za jejichž dodržení může peníze získat, teprve minulý měsíc. Lhůta pro provedení výkupu pozemků je ale pouze do listopadu.

„Do tohoto termínu musíme zajistit formální náležitosti výkupů v minulých letech. To určitě stihneme, ale za peníze, které zbývají, což je zhruba 25 milionů, bychom měli provést výkup dalších pozemků. Do listopadu to je však nereálné. Hrozí, že o ty peníze přijdeme,“ vysvětluje radní Houška.

Zadané podmínky pro využití peněz ze státní pokladny na nákup pozemků pod silnicemi byly předmětem mnoha diskusí a konfrontací mezi Asociací krajů a ministerstvem financí (MF). Požadavky krajů však nebyly respektovány.

„Účast státního rozpočtu je třeba v dané fázi chápat především jako výpomoc při řešení aktuálních problémů, kde hrozí případně další dopady na veřejné rozpočty,“ sdělil Deníku náměstek ministra financí Eduard Janota.

Ten dále dodal, že systém podpory státu v této oblasti bude i nadále pokračovat. MF připraví ještě v letošním roce materiál pro jednání vlády, který by měl stanovit dlouhodobé podmínky.

Kraji se také nelíbí cena pozemku pod komunikací za metr čtvereční, kterou stanovilo MF.

„Stát určil cenu na 40 korun za metr čtvereční. Na Vysočině jsou mnohdy ceny i desetinásobné,“ upozorňuje radní. „Jedná se o příspěvek na řešení výdajů. Kraje řeší celou problematiku na smluvním základě. Lze využít i dalších řešení. Jako například poskytnutí náhradního pozemku výměnou za ten pod silnicí nebo zřízení věcného břemene,“ hájí se Janota.

V následujících dnech se chystá hejtman kraje Vysočina zaslat náměstkovi ministra financí dopis.

„Požádám o změnu podmínek účasti státního rozpočtu,“ řekl Deníku vysočinský hejtman Miloš Vystrčil.

„Kraj Vysočina zatím žádné oficiální stanovisko v dané věci vůči MF neuplatnil. Otázka, zda MF vyhoví, je předčasná. Je však třeba upozornit, že podmínky musí být stanoveny stejně pro všechny kraje,“ zakončil Janota.

Krajský úřad v Jihlavě spravuje 4600 kilometrů silnic II. a III. třídy. Majetkoprávní vztahy jsou v současnosti vyřešeny u tří čtvrtin ploch. Zbytek pozemků pod silnicemi na vykoupení stále čeká.