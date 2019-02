ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Kompas ukazující místo severu jih. I taková kuriozita se dá koupit v Penny Marketu ve Žďáře nad Sázavou.

Místo severu ukazuje kompas zakoupený v Penny Marketu ve Žďáře nad Sázavou jih. | Foto: Petr Dejmal

Přesvědčil se o tom čtenář Deníku Petr Dejmal. „Kompas se doma vždycky hodí. Když jsem zjistil, že mi chybí, rozhodl jsem se pro jeho nákup,“ začal vysvětlovat.

Chcete na Dářko? Skončíte v Ostrově

V Penny Marketu mu kompas padl do oka. „Vypadal na první pohled opravdu profesionálně, ne jako ty, co se dávají třeba na pravítka. Když jsem si ho koupil a přinesl domů, zjistil jsem, že nefunguje tak, jak by měl,“ pokračoval Petr Dejmal.

Pokud tedy plánujete výlet například po okolí Žďáru, určitě na kompas z Penny Marketu nespoléhejte. „Kdyby se totiž člověk chtěl při svých cestách zastavit třeba na Velkém Dářku, aby se v horkých dnech zchladil a nastavil si podle mapy na kompasu azimut, došel by do Ostrova nad Oslavou. Místo koupání by si tak mohl pouze prohlédnout Santiniho hostinec,“ řekl s úsměvem. Petr Dejmal se v nejbližších dnech chystá do žďárské prodejny znovu.

„Půjdu kompas určitě reklamovat. Za šedesát korun bych očekával mnohem kvalitnější zboží,“ uvedl zákazník.

Kompas v akci, jen se zaprášilo

O tom, že kompas neukazuje správné světové strany, se nepřesvědčil pouze Petr Dejmal . „Byl tady už jeden zákazník, který kompas přišel reklamovat,“ potvrdila zástupkyně vedoucího Penny Marketu ve Žďáře nad Sázavou Jana Bajerová.

„Jak se tak dívám, jeden kompas nám tady ještě zbyl. Zbytek se prodal hned v tom týdnu, kdy byl v akci,“ doplnila zaměstnankyně žďárské prodejny.

Podle Petra Dejmala by nespokojených zákazníků mohlo být ovšem mnohem více. „Ale někteří možná nejsou ani ze Žďáru a cesta by se jim kvůli reklamaci kompasu za šedesát korun finančně nevyplatila,“ zamyslel se.