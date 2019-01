JIHLAVA - V minulém roce se na Vysočině narodilo celkem 5100 dětí, čtvrtina z nich byli potomci svobodných, rozvedených nebo ovdovělých matek. Kraj se tímto zařadil na druhé místo s nejnižším počtem nemanželských dětí.

Ilustrační foto | Foto: profimedia.cz

Důvod lze podle odborníků hledat především ve změně životního stylu. Pro mateřství se nyní rozhodují spíše starší zajištěné ženy se stálým partnerem. Na počátku 90. let minulého století převažovaly maminky do 24 let, loni se větší část dětí narodila ženám ve věku od 25 do 34 let.

Průměrný věk maminek stoupá

Rozumněji přistupuje k mateřství také mládež. Trend mladých svobodných matek z počátku 90. let klesá. Tenkrát přiváděly dívky do 19 let na svět přes 1000 dětí ročně, v roce 2006 v tomto věku porodilo jen 126 matek.

Počty svobodných rodičů snižují na Vysočině především obyvatelé vesnic, kde zůstává relativně mnoho věřících a kde je svatba stále považována za počátek budování rodiny.

Názory se velice různí

„Žádný papír ke štěstí nepotřebujeme,“ uvedla sedmadvacetiletá Lucie z Jihlavy, která svému příteli co nevidět porodí prvního potomka. „Navíc vzít se přece můžeme kdykoli,“ dodala.

Ve spoustě rodin by ale tento názor neuspěl. „Když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, okamžitě se začala plánovat svatba,“ přiznala Irena Kloudová. „Rodiče by nepřežili, kdybych se stala svobodnou matkou, hodně lpí na tradicích,“ dodala a zařadila se tak do skupiny těch, kteří se berou spíše pod tlakem okolí.

Existují ale i ženy, které považují svatbu za nejdůležitější událost jejich života a náležitě se na ni připravují.

„Vždy jsem snila o velké svatbě se spoustou hostů a se všemi tradicemi,“ popsala Jana Novotná. „Rozhodně jsem se nevdávala kvůli dětem, prostě jsem si chtěla jeden den připadat jako princezna,“ usmívá se. Mluví také o výhodnější hypotéce, kterou s mužem jako novomanželé dostali.

Jde to i bez potratů

Neplánovaná těhotenství už také nejsou takovým problémem jako dřív. Jejich počet na Vysočině rok od roku klesá.

Loni bylo zaznamenáno 1762 potratů, což je dvaapůlkrát méně než v devadesátých letech. „Za hlavní příčinu poklesu počtu potratů považuji zvýšený zájem a informovanost o antikoncepci,“ uvedl vedoucí gynekologického oddělení jihlavské nemocnice Dionýz Dvořák.

Čísla: rok 2006

Počet dětí neoddaných párů na Vysočině: 1274. To znamená, že ze všech narozených dětí to je 25 procent. Nejvíc dětí neoddaných párů je v České republice v Karlovarském kraji. Činí: 50 procent. Zdroj: ČTK