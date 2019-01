ŽĎÁRSKÉ VRCHY - Dopis hejtmanovi Vysočiny Miloši Vystrčilovi napsali pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy.

Důvod? Nelíbí se jim schválení záměru na vybudování páteřní komunikace ze silnice II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky. V obcích a krajině na trase by mohla vozovka dosahovat šíře až devět a půl metru.

Přestože byl záměr schválen již 16. května 2006, dozvěděli se o něm ochranáři teprve před čtrnácti dny od redaktorů Žďárského deníku. „Protože zmíněná silnice prochází v blízkosti zvláště chráněných území a zároveň I. a II. zónou ochrany přírody, vadí nám, že o tom s námi nikdo nejednal,“ sdělil vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Pavel Vaněk.

„Jde o radikální zásah do krajiny, který s námi měl být konzultován hned v počátcích. Nyní se tak dostáváme do pozice, kdy jsme ‚brzdou‘ pokroku, protožese nám to nelíbí,“ doplnil.

Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina Ladislava Staňka však nebyl zatím důvod s ochranáři jednat. „Jde pouze o záměr. Plánovaná páteřní síť kraje Vysočina bude čítat sedm set dvacet kilometrů silnic. A část ve Žďárských vrších nepatří mezi prioritní,“ nechal se slyšet Ladislav Staněk.

„Každopádně dopis od žďárských ochranářů jsme obdrželi a v brzké době se s nimi určitě spojíme,“ doplnil.

Proti vybudování páteřní komunikace sepsali lidé z vesnic, kterými by měla procházet, petici. „Jsme rádi, že se do toho vložila správa CHKO. Už jsme s ní o věci jednali a ve spolupráci budeme pokračovat i nadále,“ uvedla členka petičního výboru Jaroslava Michalcová ze Sněžného.