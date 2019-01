Mateřskou školu mají, ale jezdit musí jinam

MALEČ - Úředníci jim pěkně zatopili. Kvůli evropským normám musejí některé matky z Malče vozit svoje děti do mateřské školy v sousední Vísce, nebo dokonce až do Chotěboře, přestože mají v místě mateřskou školu, která by se ráda o jejich potomky postarala.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK