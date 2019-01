HAVLÍČKOBRODSKO - Poslední zima lyžování v regionu nepřála. Sněhové podmínky byly špatné, občas se o žádných sněhových podmínkách ani nedalo mluvit.

Ilustrační foto | Foto: Divíšek Martin

„U nás se jezdilo pouhé tři dny, ten třetí už začalo do sněhu pršet. Kdyby to letos dopadlo stejně, bylo by to pro nás skutečně zlé,“ řekl Zdeněk Novotný z lyžařského areálu Vysoká hora u Havlíčkova Brodu.

Místním vlekařům brodská radnice kvůli špatné sezoně odložila splátku půjčky.

Kromě nepřízně počasí vlekařům ztížila situaci i legislativní změna. Vleky teď nově spadají pod drážní úřad, jsou nutná nová povolení a zpřísnily se bezpečnostní podmínky, což si mnohde vyžádalo další investice.

„Museli jsme pořídit nové zabezpečení, které v případě pádu lana vlek zastaví,“ uvedl Jaroslav Kaiser z lyžařského střediska Kadlečák ve Světlé nad Sázavou.

Také zde vlekaři loni prodělali. Členové místního lyžařského klubu proto mezi sebou vybrali peníze na udržení vleku – ani ne desítka lidí dala dohromady osmdesát tisíc korun!

„Jde ale jen o půjčku, jestli se letos podaří vydělat, prostředky se jim vrátí. Také teď ale musíme splatit třicetitisícovou půjčku od města Světlá. Pokud se letošní sezona opět nevyvede, pak nevím, co s vlekem bude,“ neskrývá Kaiser obavy.

Předpovědi na nejbližší dobu věští počasí bez srážek, dlouhodobější prognózy ještě samozřejmě spolehlivé nejsou. „Dobré podmínky bychom potřebovali mít hlavně o vánočních svátcích, a pak aby se lyžovalo alespoň do poloviny února,“ řekl Novotný.