SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - Na světelské skládce je život, všude hučí stroje, místo se hemží dělníky. Před nedávnem začaly zemní práce, které mají připravit sousední pozemky vedle první etapy skládky na zavážení odpadem. Tak bude pokračovat ukládání druhou etapou.

Zatím roste. Hora odpadků ve Světlé nad Sázavou roste a růst bude. Zatím není plná ani z poloviny. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Do konce roku začne další navážka, zatím není zavezena ani polovina celkové kapacity

„Výběrové řízení vyhrála firma, která druhou etapu připraví za 8,5 milionu. Radnice na práce vyčlenila 10 milionů, takže jsme ušetřili 1,5 milionu z rozpočtu,“ prozradil místostarosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek s tím, že během měsíce by měla být druhá etapa skládky připravena. Do konce roku by mohla začít navážka.

Skládka rekultivací zmizí

Příprava druhé etapy spočívá především v zemních pracích – odbagrování zeminy a položení senzorů, které budou monitorovat po řadu let, zda folie na nich položená nepraskla a nevytéká z ní výluh z odpadu.

První etapa začátkem té druhé končí, ale v budoucnu by se na ni mohlo ještě částečně navážet.

„Pravidla nám přesně stanovují, jak má skládka vypadat a jakou má mít výšku. Uvidíme, o kolik se po čase slehne, pak by se dalo ještě na vršek něco navézt, aby se vytvořil úhledný kopec, který po rekultivaci nebude skládku vůbec připomínat,“ dodal místostarosta Jan Tourek. První část skládky se tedy zatím zaveze hlínou, aby lehčí odpadky nelétaly po okolí.

Rekultivace skládky se bude dělat až po naplnění obou etap o celkové kapacitě odpadu 194 tisíc tun, přičemž první etapa čítá asi 70 tisíc tun.

Rekultivace spočívá v tom, že se celá skládka obalí igelitem. Pod ní se pokládají umělohmotné rošty a prosypaná měkká hlína, která minimalizuje riziko protržení fólie. Na ni pak přijdou opět rošty a hlína.

„Dalších třicet let po rekultivaci se skládka ještě monitoruje, sleduje se, jestli z ní něco neuniká, a pokud by se to stalo, musí vlastník problém na své náklady vyřešit,“ dodal.