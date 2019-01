GLOSA - To je ale nadělení! Pavlov na Jihlavsku však s příchodem chladných dní netrápí přívaly sněhu, ale trakaře, které padají z nebes.

| Foto: DENÍK/reprofoto

Trakaře v podobě velkých a těžkých kusů ledu, které svižně chrlí kulomety stojící nedaleko obce.

Pavlovské „monumenty“ se zdály být výhodným obchodem, dokud vysočinská zima neodhalila i jejich negativní stránky.

Připomíná mi to vojenské území, kde se jednou za čas pálí ostrými a civilisté by se měli tou dobou držet co nejdále. V tomto případě na zimu nabily ostrými větrné elektrárny, které mají od svého vzniku mnoho zastánců, ale také odpůrců. A pro ty je tahle nemilá záležitost vodou na mlýn.

Ať je to jak chce, nastal čas na těžké rozhodování. Co s tím? Umístit výstražné značky a doufat v zázrak, či výhodné vrtule výhodně otočit? Nebo ještě lépe: co výhodně přeložit cesty a posunout ves o kus dál?