HAVLÍČKOBRODSKO - Ticho a klid. Žádné špitání, žádný hukot na chodbách o přestávkách. Šatny základních škol v Havlíčkově Borové nebo Přibyslavi zely prázdnotou. Obě se totiž přidaly s dalšími jedenácti školami na Havlíčkobrodsku k jednodenní celostátní stávce učitelů.

Stávka. Na budovách stávkujících škol se včera objevil nápis s informací o stávce. V některých školách ředitel a stávkový výbor byl, jinde na vsi využili všichni volna třeba k nákupům ve městě, kam se jindy v týdnu vůbec nedostanou. | Foto: DENÍK/Hana Tonarová

Informovaní rodiče se za učitele postavili, ostatním to bylo většinou jedno

Chtěly hlavně upozornit na to, že do školství má jít příští rok o tři miliardy korun méně, než je potřeba.

Právě tolik peněz pohltí běžné výdaje, tedy školní pomůcky, učebnice, další vzdělávání učitelů a jejich mzdy. Rodiče, kteří se dostali k informacím o důvodech stávky, s ní souhlasí.

„Mám manžela doma, takže se o syna postará. Dcera, která jezdí do Brodu do školy, normálně jela, její škola nestávkuje,“ řekla Marie Hamerníková z Přibyslavi. Důvody stávky vyjmenovala poměrně přesně.

„Je to prý na pomůcky. Jsem pro, jen když to zlepší podmínky dětem a učitelům pro výuku. Do školství jde podle mě málo peněz, vidím, jak je všechno drahé,“ dodala.

Co zase chtějí?

„Jasně že jsem rád, že nemusím dneska do školy. Ve škole jsme dostali papírek pro rodiče s informacemi, proč se stávkuje, ale nevím, co je na něm napsané,“ podotkl dvanáctiletý školák Michal Málek z Přibyslavi.

Maminka dvou chlapců, Ilona Zvolánková z Havlíčkovy Borové, je také pro stávku.

„Děti hlídá babička, kdybych ji neměla, musela bych požádat o volno, nebo je nechat doma samotné,“ vyjádřila se s tím, že ze školy dostala dopis s důvody, proč stávka v Borové bude.

„Všechno je neskutečně drahé a nedovedu si představit, že bychom platili ještě víc. Staršímu jenom sešity a třeba tempery vyjdou ročně minimálně na tři stovky, pro prvňáčka jsou ty náklady mnohem větší. Podle mě si rodiče budou stále více rozmýšlet mít děti, a kde je tedy podpora mladých rodin a porodnosti?“ zlobí se.

Názory rodičů na stávku se ale liší. Ti, kteří nemají dostatek informací, stávku často nechápou. Jenže víc informací se dostane právě k rodičům školáků, kde se stávkuje. Z toho logicky vyplývá, že školy jsou samy proti sobě, když se do stávky nepřipojily.

„Myslím si, že mají na Vysočinu dost velké platy, tak nevidím důvod, proč stávkují. Kdo z nás obyčejných pracujících má dva měsíce prázdnin v kuse, a ještě spoustu dalších dní volna? A pořád se jim něco nelíbí,“ rozhorlila se paní Magda v brodské Dolní ulici.

Ředitel přibyslavké školy Luděk Ježek se kvůli stávce nesetkal s žádnou reakcí od rodičů – ani souhlasnou, ani nesouhlasnou.

„Rodiče jsme dopisem s důvody obeslali už minulý týden, děti měly informace v žákovské knížce. Z padesáti zaměstnanců u nás stávkuje devětatřicet včetně zaměstnanců provozních,“ uvedl.

Důvody, proč se na Havlíčkobrodsku připojilo ke stávce tak málo lidí, vidí v tom, že tu funguje jen málo velkých škol a na vesnicích vůle jít do stávky není tak velká kvůli veřejnosti. „Hodně ale záleží na odborářích, jak kantorům důvody vysvětlili,“ dodává ředitel.

Děti při stávce ve škole? Záleží na řediteli

V tom, jestli může být škola zcela zavřená nebo zda musí rodičům zajistit hlídání dětí, se ředitelé někdy rozchází.

„Záleží na řediteli. Ten musí zvážit, kolik pedagogických pracovníků mu jde do stávky. Pokud je jich kolem poloviny, rozumný ředitel školu zavře,“ vysvětlil šéf odborářů ve školství na Havlíčkobrodsku Rudolf Kočí.

Podle něj se dětem mohou věnovat učitelé, kteří nejdou do stávky, ale riskují, že nedodrží limity počtu dětí na jednoho pedagoga. Ovšem třeba v případě úrazu dítěte by to byl průšvih.

„Na jednoho učitele najednou není třicet dětí, ale třeba šedesát a jsou další předpisy a vyhlášky, které znemožňují takový počet dětí na jednoho kantora. Jak zabezpečí dozor?“ ptá se Kočí.

Kdo stávkuje, může být doma nebo v práci, ale ideální podle něj je být doma. Den nedostane zaplacen.

Učiteli, který se ke stávce nepřipojí, může dát ředitel práci na doma, to umožňuje statut nepřímé pedagogické činnosti, nebo jim dá náhradní volno.

Řešení místo stávky dát ředitelské volno je polovičaté. Nejde o stávku v pravém slova smyslu, učitelé dostanou den zaplacený, ale jejich protest nemá váhu.

Nejméně na Vysočině

Na Havlíčkobrodsku se ke stávce připojilo pouze 13 škol. Dvanáct z nich bylo zcela zavřených, v jedné probíhala výuka pouze částečně. Ze třinácti stávkujících škol bylo pět středních a sedm základních, jednu z nich zřizuje kraj – jde o Základní školu a praktickou školu Hradební v Chotěboři (bývalé Speciální školy). Dále se stávkovalo například v základních školách v Přibyslavi, v Chotěboři stávkovaly obě základní školy. V Havlíčkově Borové, Lipnici, Malči a v Havlíčkově Brodě se připojily pouze dvě z pěti základních škol: ZŠ Nuselská a ZŠ Štáflova. Ze středních škol jde o chotěbořské a brodské gymnázium či střední průmyslové školy stavební. Celkem šlo do stávky na Brodsku 376 zaměstnanců, což bylo nejméně ze všech okresů na Vysočině. Z osmadvaceti odborových organizací, které v regionu působí, se do stávky připojilo pouhých devět. Přidaly se naproti tomu čtyři školy, v nichž odbory nejsou.