Havlíčkův Brod - Smrtonosná ulice možná přestane strašit ještě letos. Na radnici se totiž čím dál víc mluví o realizaci dlouho slibovaného podchodu. Jeho stavba se v uplynulém roce odsunula kvůli navýšení investic, s kterými město nepočítalo.

Přestane už konečně strašit Masarykova ulice v Havlíčkově Brodě? | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Celkový projekt by nás vyšel zhruba na osmnáct milionů, to je víc, než jsme předpokládali. V předešlém období si to radnice dovolit nemohla,“ vysvětlil důvod zpoždění stavby místostarosta Libor Honzárek.

Teď vidí město šanci ve státních penězích z fondu dopravní infrastruktury. V podmínkách pro získání až pětasedmdesáti procentní dotace se totiž mluví o zvýšení bezpečnosti dopravy a také osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Autor petice je skeptický

I když se o podchodu mluví už od roku 2006, kdy na Masarykově ulici došlo k tragické nehodě, při které zemřel třináctiletý školák, na jeho realizaci přijde zřejmě až letos.

„Jsem hodně zklamaný,“ zkonstatoval ke konci minulého roku na slibované bezpečnostní opatření blízký příbuzný zmíněného školáka, Jaroslav Pejchal.

„Termíny se pořád odsouvají, nevím, co si mám o tom myslet,“ zlobil se tehdy.

Po čerstvé informaci z radnice je však Pejchal ve svých vyjádřeních i nadále opatrný: „Pokud by se podchod podařilo zrealizovat ještě letos, bylo by to perfektní. Ale po mých zkušenostech jsem spíš skeptický.“ Pejchal si navíc myslí, že finanční prostředky by radnice ve své kase najít mohla. „Rozprodává přece pozemky v bývalém areálu armády,“ poznamenává.

Jaroslav Pejchal je jedním z autorů petice za bezpečnější Masarykovu ulici. Kroky radnice i realizaci různých opaztření proto bedlivě sleduje.

„Koncem ledna mám schůzku s místostarostou Liborem Honzárek i s některými dalšími zastupiteli. Setkáváme se poměrně pravidelně a probíráme další možnosti, jak Masarykovu ulici udělat bezpečnější,“ prozrazuje.

Žádosti o státní dotaci musí město předložit zhruba do poloviny května. Jestli uspěje, je radnice schopná vybudovat podchod ještě do konce roku 2008.