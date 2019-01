Vysočina - Želmíra Herrová kritizuje systém u sousedů. Podle ní se tam problémy deviantů zametají pod koberec.

Želmíra Herrová z Havlíčkova Brodu je přední odbornice na léčení sexuálních deviantů v Česku. Podle ní ten, kdo ho měl kontrolovat Antonína Nováka, vraha malého Jakuba, se na to podle jejich slov velmi pravděpodobně vybodl. To je otřesná podstata celého problému.



Vražda Jakuba vás velmi rozčílila nejen z lidského, ale především z profesního hlediska. Proč?

Je to strašný paradox, protože máme v Havlíčkově Brodě sexuologické oddělení pro léčení deviantů a stane se nám to pár metrů od ústavu. Velmi mě to rozčiluje, protože se snažíme zachytit každou sexuální zvláštnost a nepustit jí mezi prsty a na druhé straně se dějí takové věci, že se na Slovensku neřeší ani takové markantní problémy lidí, kteří se nachází těsně před vražděním.



Co tím chcete říct?

Že systém v sousedním státě na Slovensku je úplně selhávající.



Proč?

Protože tam není víc sexuologů se zkušenostmi s devianty a není tam žádné sexuologické oddělení pro léčbu sexuálních deviantů. A ten, kdo má tuto chabou stránku věci kontrolovat, tedy alespoň nějakou nařízenou léčbu, tak se na to vybodne.



Proč myslíte?

Protože na Slovensku ještě pořád nepřišli na to, že léčit devianty a to náhledem a tlumením je klíčové, neléčí se jen pouhým zavřením na psychiatrii, aby nedocházelo k recidivám. Dělat náhled deviantům a léčit je nelze ambulantní formou, to bych chtěla zdůraznit.



Na základě čeho toto tvrdíte?

Protože to tam znám.



Vy jste tam pracovala?

Nejméně dvacet let. Se Slováky mám ohromně dobré styky, jsem sama Slovenka. Znám tam předsedkyni sexuologické společnosti, která se ke mně a do Čech jezdí školit, ale ta to nemůže sama utáhnout, když jí nikdo nepomůže.



Znamená to, že nyní po svobodě běhá více deviantů jako Novák?

Právě proto vám to říkám. Máme otevřené hranice a devianti se mohou stále více stahovat k nám. A nejen ze Slovenska!!! Tam se to neřeší a nekontroluje. Ten systém není, proto hrozí českým ale i jiným dětem velké nebezpečí. Lidé by si měli víc všímat, víc hovořit o tom, že je někde někdo, nějaký moc slušný a úslužný k dětem. Sadisti mají takovéto rysy.



Dá se předejít dalším útokům deviantů?

Já jsem byla minulý měsíc o těchto věcech přednášet policistům na Slovensku. Oni mi říkali, že když se u nich vyskytne malý sexuologický problém, tak, se to zamete pod koberec, protože to prý není ještě taková velká věc, která by stála za řešení.

Ale u sexuálních deviantů je důležité podchytit i ty úplné „maličkosti“, a vyšetřit sexualitu dotyčného z toho důvodu, aby se zjistilo, jestli jeho deviantní sexualita je tak závažná, že nám napovídá, že by se něco takhle strašného mohlo stát. Aby se stala hned vražda, to se stává méně často, nejdřív jsou tam přítomné méně závažné absurdity v sexuálním chování. On se k tomu postupně vypracuje.



U Nováka to bylo jak. Proč vraždil až u nás?

Podle toho, co vím z medií, nejdříve dostal po prstech, když ho poslali do vězení a nařídili mu nějakou léčbu. Pak ho pustili. Z toho, že opakovaně recidivoval, z toho plyne, že léčba neměla žádný úspěch. Dostal ambulantní léčbu, té se navíc ale vyhýbal a jak byl starší a starší, tak byl v tomto směru rigidnější a vynalézavější ve vyhýbání postihům tak dlouho, až to dospělo k tomu, že se chtěl trestu za zneužívání dítěte vyhnout, a proto ho možná zavraždil.



Kolik slovenských deviantů se podle vás může nyní na území Česka pohybovat?

Já si myslím, že jich může být hodně. Do Čech přichází hodně dělníků ze Slovenska ale i jiných profesí.



Jsou to podle vás desítky nebo dokonce stovky deviantů?

Já myslím, že desítky.



To je dost šokující?

Kdyby se tato věc chtěla seriózně řešit, tak by v první řadě museli být na Slovensku sexuologové-deviantologové, když nejsou, ať se přijdou učit do Čech a pak ať si v každém kraji založí alespoň jedno sexuologické oddělení. Tím vznikne určitá síť, která může s devianty pracovat, tak aby se zabránilo jejich recidivám. Na běžných psychiatrických odděleních se deviace nemohou řešit seriozně.



Myslíte, že kdyby byli úřady důslednější, mohl Novák skončit i ve vašem ústavu?

Já jsem té mé kamarádce sexuoložce navrhovala, ať to zkusí vyřešit s pojišťovnou. Mohou je posílat k nám do Havlíčkova Brodu. Například, teď mám pět volných míst. Slovenská pojišťovna by za tyto lidi mohla klidně platit, když u nich není takové oddělení.



Na oddělení v Havlíčkově Brodě jste se v poslední době starala o nějakého devianta ze Slovenska?

Byli tady dva deviantní Slováci, kteří se u nás nechali vyšetřit sami na svojí žádost.



Co se s nimi stalo?

Já jsem jim vystavila papír, jak to s jejich sexualitou je a jak s tím naložili, to už bohužel nevím.



Dalo se případu vraždy ze strany Nováka předejít, on měnil identitu tím, že falšoval rodné číslo?

Měnil, neměnil to je jedno. Sexuolog, u kterého měl udělat Novák ochrannou léčbu, po něm měl důsledněji pátrat, měl alarmovat policii, kdoví jestli si byl toho vědom, že je tak nebezpečný, to je otázka profesionality. Když se nedostavil na schůzku, už měl psát na policii. Policajt se měl vzpamatovat a jít ho hledat, měl chodit po jeho stopách a někde ho vypátrat.



Tak to u nás v Česku chodí?

Ano. Právě dnes (úterý 10. června)) jsem psala na jednoho deviantního pacienta již třetí žádost soudci, aby mu změnil ochrannou ambulantní léčbu sexuologickou na ústavní formu. Mám zprávy, že „chlastá“ a to už je jen malý krůček k tomu, aby znásilnil. Protože, když je opilý není schopen ovládat své deviantní sexuální mechanismy vůbec.



Odkud je?

Z Hradce Králové.



Takže se volně pohybuje po celé republice?

Tento ano.



Je nebezpečný?

Je. A čím dál tím víc.



Chcete zveřejnit jeho jméno a fotku v médiích?

Zatím ne. Čekám, co ten soudce udělá. Už je to druhá žádost o změnu formy léčby.