Havlíčkův Brod - Studenty Obchodní akademie a hotelové školy v Havlíčkově Brodě, kteří dochází do budovy U Trojice, čeká zhruba za rok stěhování. Již nyní je v areálu školy v ulici Bratříků, kam bude výuka přesunuta, rušno. Dělníci přistavují další patro a připravují prostory pro moderní školní informační centrum.

„Žáci opouští budovu, protože není kraje, ale města. Snažíme se dostat školu do našich prostor,“ zdůvodnil plánované změny Miroslav Pech z odboru školství kraje Vysočina.



Obchodní akademie a hotelová škola v současné době sídlí ve třech objektech. Budova U Trojice je ze všech nejstarší a navíc nemá ani ubytovací prostory, ani tělocvičnu nebo vlastní kuchyň, jako zbylé dvě. Ekonomičnost provozu ovšem není jediným důvodem plánovaných změn.



„Důvodem je i úbytek dětí,“ vysvětlila zástupkyně ředitele obchodní akademie a hotelové školy pro ekonomiku a provoz Jana Dubnová.



Peníze potečou z kraje



Práce na budově by měly skončit letos v prosinci. Náklady na nástavbu a školní informační centrum nemají přesáhnout dvacet milionů korun. Hradit je bude kraj. Školní informační centrum, které vznikne v suterénu, nabídne studentům knihovnu, která bude obsahovat kolem dvaceti tisíc svazků, a počítačovou učebnu. V té bude studentům k dispozici šestnáct počítačů s přístupem na internet.



Názory na stěhování se u studentů, kteří navštěvují budovu U Trojice, různí. „Spíš to uvítám. Tahle budova je hodně stará, tam to asi bude novější,“ řekla studentka prvního ročníku obchodní akademie Darina Hotovcová. „Radši bych zůstala, tady se mi líbí víc,“ komentovala stěhování její spolužačka Lucie Rozmarinová.



Budovu U Trojice by studenti měli definitivně opustit k prvnímu září příštího roku. Co s ní město jako její vlastník udělá, zatím není jasné. „Ještě jsme o tom nejednali,“ řekl místostarosta Čeněk Jůzl. Podle něj se uvažovalo i o tom, že by objekt mohla využít speciální škola. Žádná jednání ale zatím neproběhla.

Zuzana Klementová