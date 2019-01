Přibyslav/Ronov nad Sázavou: Jako první v republice chce město Přibyslav otevřít a provozovat na skládce komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou gazifikační stanici.

Ilustrační foto | Foto: Archív

„Nejde o bioplynovou stanici, ale o moderní zpracování bioodpadu, který se zatím v Česku neprovozuje. Mají s ním však zkušenosti například v Rakousku,“ upřesňuje místostarosta Michael Omes.



Rozdíl mezi biostanicí a gazifikační stanicí spočívá ve způsobu, jak se s odpadem a následně s vyrobeným plynem pracuje. „Plyn z biostanice se dá používat pouze jediným způsobem. Zato plyn vzniklý v gazifikační stanici lze využívat jak v energetických sítích, tak ho třeba zkapalňovat, nahrazovat jím zemní plyn,“ vysvětluje Omes.



Podle starosty Jana Štefáčka je celá akce zatím ve fázi příprav, protože investice činí zhruba 400 milionů korun. Gazifikační stanice, která podle nákresů vypadá jako malá továrna, by měla stát na ronovské skládce na ploše zhruba půl hektaru pozemku. „Město by stavbu nehradilo, na to nemáme prostředky.

Peníze by do stavby investovala nějaká silná firma ve spolupráci s Evropskou unií. Tak by vzniklo společenství, kde by ale město Přibyslav a příslušné obce v okolí měly rozhodující většinu,“ nastiňuje starosta Štefáček další postup. Zatím přibyslavská radnice diskutuje nad studií proveditelnosti.⋌