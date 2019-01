Stříbrné Hory - Do nového přemostění potoka a terénních nerovností u Stříbrných hor investovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Do nového přemostění potoka a terénních nerovností u Stříbrných hor investovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. | Foto: DENÍK/Josef Němec

Místo za obcí ve směru na Přibyslav a Žďár nad Sázavou nemuselo být ani uzavřeno, a to díky dvěma provizorním mostkům. Podle plánů by komunikace ve výsledné podobě měla být uvedena do provozu 31. srpna letošního roku.

Celé dílo, realizované olomouckou společností IDS, přijde na více než osmnáct milionů korun. Obyvatelé Stříbrných Hor ale doufají, že pod stůl především nespadne projekt obchvatu obce.