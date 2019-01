Havlíčkův Brod - Pětatřicet obcí obsahuje matriční obvod Havlíčkova Brodu. A všechny jsou potenciálním místem, kam mohou brodské matrikářky vyjet spolu s oddávajícím za snoubenci.

Matrikářka Marie Stejskalová chodí v létě do práce téměř každou sobotu, která byla pro sňatky vybrána. Nestěžuje si ale. „Je to krásná práce a já i kolegyně to tak bereme,“ říká usměvavá žena.



Na Havlíčkobrodsku vyjíždí matrikářky nejčastěji do Šejdorfského mlýna v Okrouhličce a na zámek do Rozsochatce.



Jak se plánuje rok z hlediska svateb?

Už v září či říjnu připravujeme postupně plán na příští rok s termíny dní, kdy oddáváme v obřadní síni. Většinou jde o dvě soboty v měsíci, ovšem od června do konce září je to třeba i třikrát do měsíce. K jednotlivým dnům se rozepíší naši oddávající a tyto termíny pak nabízíme snoubencům. Snažíme se netrefit do tradičních akcí, jako byl Handball Help, ale letos se nám „povedlo“ třeba oddávat při pivních slavnostech. To pak musí městská policie pomoci s parkováním svatebčanů.



V létě musí do práce chodit matrikářek asi víc než v zimě…

To je pravda. Kromě obřadů v obřadní síni totiž od června do září většinou každou sobotu vyjíždí další matrikářka za sňatky mimo město. Někdy se musíme zapojit i všechny čtyři, abychom všechny svatby stihly. Dvě totiž musí zůstat v Brodě.



Kdy se se svatbami venku začalo?

Matriční zákon je umožňuje od roku 2001. Úplně první svatba se pak konala v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce, později se začalo oddávat i v zámku v Rozsochatci a nově také v zámku v Úsobí. Stále častěji se obřady přesouvají na odpoledne, snoubenci si třeba dají v restauraci oběd a pak jdou na obřad. Nejpozději jsme s obřadem začínali asi v 16 hodin.



Kolik taková svatba venku stojí?

Snoubenci platí správní poplatek ze zákona tisíc korun. Asi se jim to vyplatí. Když si udělají obřad u restaurace, nemusí přejíždět k fotografovi a zpět na jídlo. Podle matričního zákona se smí obřad konat na jiném vhodném místě a některé matriky si stanovují další poplatky za výjezdy matrikářek. U nás ale platí jen tu tisícovku.



Jak dopředu chodí snoubenci zamlouvat termíny?

Někdo přijde i rok dopředu, hlavně pokud chtějí mít hostinu v nějaké žádané restauraci. Ale přišli i snoubenci s tím, že se chtějí vzít příští týden. Pokud mají v pořádku doklady a my máme volný termín, tak je oddáme.