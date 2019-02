Havlíčkův Brod - V brodských základních školách se objevily vši! Deníku si postěžovala maminka holčičky, která navštěvuje Základní školu V Sadech.

Paraziti ve vlasech. | Foto: DENÍK/Monika Danková

„Mám dvě děti. V rozmezí pěti let jsem je čtyřikrát odvšivovala,“ popisuje žena, která si nepřeje zveřejnit své jméno, redakce jej však zná.

Nedávno si všimla, že se její dcera často drbe. Když jí prohlédla hlavu, zjistila, že má vši.



Pozornost rodičů



„Mě štve hlavně to, že se s tím nic moc nedělá. Já dceru odvšivím, ale mám strach, kdy to domů přinese opět. Především rodiče by měli dbát na to, aby mělo jejich dítě čistou hlavu,“ podotýká.



Maminka z Havlíčkova Brodu si myslí, že rodiče před tím zavírají oči. Stydí se, že právě jejich dítě má vši a odmítají si přiznat pravdu. „Asi by se na to měla podívat hygiena. Vždyť to není normální,“ kroutí hlavou. „Výskyt vší je stejný jako i minulý rok, jsou to však pouze jednotlivci,“ nepopírá zástupkyně ředitelky ZŠ V Sadech pro I. stupeň Hana Paštiková. Podstatné podle ní je, aby rodiče byli více pozorní ke svým dětem a hlavy jim pořád kontrolovali.



„Naše škola v těchto dnech připravila pro rodiče text, který obsahuje konstatování, že jejich dítě má čistou hlavu. Toto musí podepsat,“ nastínila zástupkyně Paštiková opatření, jež před několika dny připravili. Vši se prý objeví pokaždé s nástupem školního roku. „Anebo v období, kdy děti začnou nosit čepice,“ dodává. Vši zaregistrovali i na Základní škole Wolkerova a v ZŠ Štáflova.



„V tomto školním roce jsme tady měli jeden případ,“ říká ředitel Wolkerovky Miloš Fikar. „Uvědomuji si, že je to citlivé téma. Obyčejně si pozveme rodiče, se kterými problém diskrétně probereme. Informujeme i ostatní rodiče. Dítě po určitou dobu zůstane doma, pak se zase vrátí do školy,“ dodává ředitel Fikar.



Zavedli opatření



Ve Štáflovce našli dětem vši asi před rokem. „Bylo to však jenom jednou a pouze jedna třída,“ informuje ředitelka ZŠ Štáflova Veronika Prchalová. „Od té doby jsme vši u nás neměli, alespoň učitelé mi nic neříkali,“ podotýká.



V době, kdy se nepříjemná zvířátka u dětí objevila, učinili ve škole několik opatření. „Především informujeme rodiče. Poté jsme schopni i doporučit prostředky, které jsou proti vším účinné. Po dobu několika dní musí děti samozřejmě zůstat doma,“ říká ředitelka Prchalová.



Vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ladislav Koblížek však o rozšíření vší na brodských školách neví. „Povinnost hlásit každý případ má ošetřující lékař. Zatím jsme zvýšený výskyt vší nezaznamenali, nikdo nám nic nehlásil,“ tvrdí.



„Nehlásím každý případ, na hygienu volám pouze tehdy, když se vyskytne minimálně 5 dětí z jedné školy,“ přiznává například dětská lékařka Věra Bambasová z Havlíčkova Brodu. Dosud měla v ambulanci tři děti z různých škol. „Přišly si jen pro lístek, že mají čistou hlavu. Všeobecně však rodiče s dětmi nepřijdou. Myslím si, že je to proto, že je nechtějí nechávat doma,“ domnívá se lékařka. Podle jejích slov by rodiče měli být zodpovědnější a víc si svého dítěte všímat. „Učitelé jim totiž nemohou prohlížet hlavy, mohlo by se to brát jako určitá forma šikany, a to si nikdo na zodpovědnost nevezme,“ upozorňuje doktorka Bambasová.

Prostředků na hubení vší je v okresních lékárnách dostatek



V souvislosti s výskytem vší v havlíčkobrodských školách pátral Deník, jak jsou na zvýšený počet těchto parazitů připraveny místní lékárny. „Jeden čas nebyl jeden šampon na vši,“ vysvětlovala laborantka Jana Kašparová z lékárny U Karla. Tento výpadek zaznamenaly i jiné brodské lékárny. Podle jejich zaměstnanců to ale nebyl žádný zásadní problém.



„Těchto výrobků je hodně, když jeden vypadne, dá se nahradit,“ řekla Martina Koláčková z lékárny U Aleje. Lékárníci se shodují, že zájem o prostředky proti vším v poslední době vzrostl. „Pořád se tu někdo informuje,“ uvedla Lenka Stejskalová z lékárny Na Náměstí.



V boji proti vším lze využít nejen tradiční šampony, ale také oleje, které vši udusí, nebo insekticidní spreje. „Každý si vybere něco jiného,“ odpovídala Stejskalová na otázku, zda kupující nějaký přípravek preferují. Důležitou roli podle ní hraje také jeho cena, která se u dražších léčiv může vyšplhat i k pěti stům korunám.



Dětská lékařka Věra Bambasová však podotýká, že i když je přípravků hodně, rodiče se nevyhnou poctivé „ruční práci“.„Veškeré hnidy z vlasů je nutné do jedné vybrat. Stačí, když ve vlasech přežije jedna jediná a dítě je zavšivené znova,“ varuje lékařka.



Cenným pomocníkem mohou být rodičům i internetové stránky, které doporučují, jak se vší zbavit a jaké přípravky používat.



Zatímco dříve se vši vyskytovaly hlavně na začátku školního roku, v současnosti jsou celoročním problémem. „Vši jsou odolné vůči starším přípravkům,“ vysvětlila dále Jana Kašparová.



I když stále přetrvává představa, že si tito parazité libují ve špíně, objevují se nyní názory, že jim naopak svědčí přehnaná hygiena.



Jak na ně

Dříve hojně doporučovaný Diffusil H Forte se ukazuje být už neúčinný, protože vši si na něj vytvořily resistenci (odolnost). Moderní věda objevuje například aromatické rostliny. Národní vědecký institut v marockém Rabatu zkoumal 24 druhů esenciálních olejů, z nichž některé usmrtí hnidy ve vlasech během tří hodin s vysokou účinností, jako například cypřiš, eukaliptus citriodora nebo máta. (Zdroj: internet)

(zuk, sad)