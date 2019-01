Skřivánek - Silnice první třídy směrem od Havlíčkova Brodu na Jihlavu se už brzy dočká změn. Nedávná nehoda u osady Skřivánek, při které osobní vůz v důsledku neúspěšného předjíždějícího manévru a hlubokých vyježděných kolejí skončil na zahradě jednoho z domků, vyvolala lavinu rozhodnutí.

Nehoda dodávky u Skřivánku. | Foto: DENÍK/Jaromír Kulhánek

„Měli jsme ohledně nebezpečné silnice velké jednání,“ řekl starosta Okrouhličky, pod kterou Skřivánek patří, Luboš Strašil. Nad problémem se sešli pracovníci krajského odboru dopravy, ředitelství silnici a dálnic i zástupce brodského dopravního inspektorátu, komunikační inženýr Luboš Málek.



„Debata proběhla příznivě, na papíře máme snížení rychlosti v daném úseku na 70 km za hodinu a prodloužení trasy zákazu předjíždění,“ prozradil starosta Strašil. To všechno by se mělo zrealizovat do konce ledna.



Majitel zmíněného domku, jemuž havárie vozidla zničila plot, Josef Skala, si myslí, že omezení rychlosti může jenom pomoct. „Doufám, že tam ta cedule opravdu bude,“ podotýká. „Chtělo by to však i tabuli s označením vyježděné koleje ze směru od Štoků. Tam chybí,“ přidává. Je přesvědčený, že tato opatření budou alespoň trochu účinná. „Ještě kdyby tam občas hlídkovali u silnice policisté, tak by si řidiči rozmysleli, jestli sundat nohu z plynu,“ dodává.



Josef Skala už zničený plot opravil.„Stihl jsem to do zimy,“ říká. „Z pojišťovny jsem dostal něco málo přes čtrnáct tisíc. Díky i za to,“ uzavírá.