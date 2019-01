Havlíčkobrodsko - Neprožívají šťastné období. Zlobí se a rozčilují. Jen jim skončily trable se sněhem, objevily se další. Stejně záludné a nebezpečné.

Řeč je samozřejmě o řidičích, kteří se musejí právě teď vypořádávat se zimou poničenými silnicemi. Hluboké výtluky jsou na mnoha místech celého havlíčkobrodského okresu.



Miloš Novák například absolvuje každý den cestu z Chotěboře do Havlíčkova Brodu. „Je to pořádný adrenalin. Místo toho, abych se soustředil na jízdu, tak musím sledovat, kde je jaká díra. Už jenom čekám, až mi upadne kolo,“ rozčiluje se Novák. „Rád bych věděl, jaké auto, a jestli vůbec, vlastní ředitelka silnic a dálnic. Asi tank, ne?“ nebere si servítky.



Jaroslav Konečný jezdí také do Brodu. Od Přibyslavi. „Dobrá, Keřkov, Stříbrné Hory, Simtany a pak čtyřiatřicítka na Brod, tam všude to je v těchto dnech opravdu náročné. Vůbec nezávidím profesionálním řidičům, zejména pak sanitek, hasičských nebo policejních aut, zvlášť, musejí-li někam pospíchat k případu,“ říká Konečný. „Na své si teď určitě přijdou i majitelé nových aut. Doufám jen, že se už počasí konečně umoudří a silničáři se budou moci pustit do oprav,“ uzavírá Konečný.