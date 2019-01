Havlíčkův Brod /INFOGRAFIKA/ - Jak bude vypadat nově upravená křižovatka? Už ve středu podstoupí doprava v Havlíčkově Brodě další zatěžkávací zkoušku.

Od 22. dubna až do poloviny září bude hlavní křižovatka ve městě zcela uzavřena. Na auta čekají objízdné trasy, některé autobusy nebudou cestující vysazovat na běžných zastávkách, ale až na dopravním terminálu. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

K výstavbě podchodu na Masarykově ulici se přidá i rekonstrukce nejvytíženější světelné křižovatky: Humpolecké a Masarykovy. Řidiči se tedy mají na co těšit. A s nimi i ostatní účastníci silničního provozu. Cyklisty a chodce nevyjímaje.

„Od 22. dubna do 15. září letošního roku bude uvedená křižovatka zcela uzavřena,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová. Dodala, že křižovatka bude rozšířena o odbočovací pruhy a projde kompletní opravou povrchů komunikací. „Dojde také k výměně a rekonstrukci světelné signalizace a obnově a doplnění veřejného osvětlení,“ sdělila Doležalová.

Dálková tranzitní doprava nad sedm a půl tuny bude odkloněna a Havlíčkův Brod po dobu trvání rekonstrukce křižovatky zatěžovat nebude.

Investor rozvrhl práce do dvou etap. V jejich rámci budou automobily do sedmi a půl tuny jezdit po objízdných trasách.

Do sedmého srpna bude světelná křižovatka průjezdná ve směru Jihlava – centrum a Humpolec–Kolín. Provoz bude řízen kyvadlově semafory. Od 8. srpna bude zcela uzavřen průjezd křižovatkou směrem do centra, a to ze všech směrů. Ostatní části už budou průjezdné. Dopravu budou řídit semafory.

Co se týče autobusové dopravy, cestující musí počítat s uzavírkami zastávek Humpolecká, Masarykova, Bezručova a Stavební škola. Všechny budou přesunuty na autobusový terminál.

„Dostupnost na autobusový terminál bude zajištěna MHD v častých intervalech za jednu korunu. V prostoru Masarykovy ulice u Billy bude zřízena dočasná výstupní zastávka pro směr autobusů přijíždějících od Humpolce. Pro školní spoje budou mít autobusy výstupní zastávku na Havlíčkově náměstí. Zastávek MHD se uzavírka nedotkne. V dopravních špičkách je ale nutné počítat se zpožděním spojů,“ upozornila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

Rekonstrukce křižovatky se dotkne také pěších a cyklistů. Z důvodu bezpečnosti bude pro ně po celou dobu trvání rekonstrukce uzavřena.

Místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek si uvědomuje, že uzavírka Masarykovy ulice kvůli výstavbě podchodu a stěžejní křižovatky bude pro dopravu zátěž. „Je to klíčová křižovatka, která však byla v dezolátním stavu. Opravit se musí,“ vysvětluje.

Lidé si mohou stěžovat, že v současnosti přetížený střed bude na začátku května ještě víc zablokovaný. „Je sice pravdou, že se dvě problematické akce budou provádět během jediné uzavírky. Toto však bylo nejlepší možné řešení. Lidé to musí pochopit a těch pár měsíců vydržet,“ dodává místostarosta města Honzárek.

Zajímavostí je, že během rekonstrukce křižovatky bude v plném provozu benzinová stanice ÖMV.

Deník vyzkoušel jednu z objízdných tras směrem od Jihlavy. Cesta přes průmyslovou zónu by měla probíhat bez větších problémů. Ty zřejmě nastanou až v Nádražní ulici, kde si i teď řidič počká, než může odbočit do centra města. Po uzavření křižovatky bude situace asi ještě mnohem horší.

