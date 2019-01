Havlíčkův Brod/Praha - Nekuřák by měl mít výhody proti kuřákům, lékař by měl mít možnost odmítnout léčit kuřáka, který odmítá přestat.

Zdeněk Schwarz | Foto: DENÍK/archiv

To alespoň tvrdí senátor a lékař Zdeněk Schwarz, který by ve vztahu kuřák–nekuřák rád uplatnil ještě větší rozdíly než jen kuřácké a nekuřácké restaurace.

„Nevím, v jaké fázi je tento zákon, to znamená, kde nyní je a v jaké podobě a co ho ještě čeká. Můj názor je však stále stejný: ať si kouří, kdo chce a jak chce. Společnost by ale měla rozlišovat podmínky pro kuřáky od zdravě žijících občanů,“ konstatuje ředitel pražské záchranky.

Podle jeho názoru by se kouření nebo nekouření mělo zohlednit ve výběru pojistného i v nárocích na léčbu a kvalitu poskytnuté péče i nadstandardní podmínky ve zdravotnictví.

Právo odmítnout léčit kuřáka

Třeba nekuřák by měl mít nějaké výhody oproti kuřákům. „Z naší praxe víme o lidech, kteří vědomě kouří a ničí si zdraví. Ano, když chtějí, je to jejich volba, ale pak by neměli obtěžovat a ohrožovat nekuřáky,“ říká Schwarz a dodává: „Takže jsem pro eliminaci až diskriminaci kuřáků, kteří vědomě diskriminují ostatní nekuřáky. Tvrdé postihy za nepořádek, odhazování vajglů i zvýšenou sazbu za zdravotní pojištění. Nekuřák by mohl mít výhody u zdravotní pojišťovny nebo lékař by měl mít možnost odmítnout léčit kuřáka, který nerespektuje jeho doporučení a nechce přestat kouřit.“

Zdůvodňuje to příklady z lékařské praxe, kdy desítky lidí, kteří mají poškozené zdraví, trpí vinou kouření. Jsou to nejen infarkty, jak se traduje, ale obecně nemoci způsobené postižením cévního systému, cévní mozkové příhody, vysoký tlak krve, poškozené plíce, imunitní systém.