Přibyslavsko - Cesta do Dolní Jablonné je pořád uzavřena. Rodina z Poříčí ještě dnes likviduje škody, které jim způsobila vlna bahna vyplaveného z pole. I tak vypadá situace na Přibyslavsku, které nedávno zasáhly hned dva živly.

Zpracování polomového dřeva u Jablonné pokračuje. Následky vichřice likviduje několik skupin dřevařů. | Foto: DENÍK/Jaromír Kulhánek

Velká voda a větrná smršť. Silnice do Dolní Jablonné měla být v těchto dnech už otevřena, nakonec se tak stane až s průjezdem prvního školního autobusu. Lesní dělníci zpracovávají polomové dříví. Město Přibyslav, kterému lesy patří, přišlo o 2500 kubíků dřeva. „Zatím jsme vytěžili asi 700 kubíků. Na likvidaci polomů pracují v současné době asi čtyři lesnické party,“ říkají bratři Kasalovi z Dolní Jablonné.

Dřevo jde na export

Většina kvalitního dřeva je odvážena na pilu do Ždírce nad Doubravou, po zpracování putuje do zahraničí. Nekvalitní dřevo nabídne město Přibyslav jako palivové. Svoz dřeva z kritických oblastí kontroluje policie, podle Kasalových se zatím nestalo, že by se někdo pokusil kmeny ukrást. Ztrácejí se jen různé odřezky. Na odvoz kmenů pět až šest metrů dlouhých by totiž zloděj potřeboval speciální techniku.

Až dělníci skončí práci na polomech, zůstanou ve stráních jen torza přelámaných stromů. „Ty budeme postupně kácet a přibližovat k silnici za pomoci koní. Teď na to ještě není vhodná doba, koním by se v polomech špatně pracovalo. Je na ně příliš horko,“ upřesňují Kasalovi.

Podle starosty města Přibyslav Jana Štefáčka město ztratí při likvidaci polomů přes milion korun. Při likvidaci škod spolupracuje město intenzivně s místním Lesním družstvem obcí a plánuje hned na jaře zalesnění. Nákup nových sazenic přijde zhruba na půl milionu korun.

Jindra Klementová a Jan Dvořák z Poříčí, kterým se domovem přehnala vlna bahna, už mají to nejhorší za sebou. Blátem poničenou domácnost dávají do pořádku.

„Poničený nábytek jsme odvezli, položili jsme novou podlahu a také dlažbu. Vymalovali jsme a malovat ještě budeme,“ říká Jindra Klementová.

„Ve sklepě bahno zůstalo, stejně tak se musíme postarat o vyčištění studny. Zatím na to nebyl čas,“ doplňuje ji její partner Jan Dvořák.

Škodu odhadli na sedmdesát tisíc korun. Pojišťovna už jim peníze vyplatila. Potvrdili, že převzali i finanční pomoc od města Přibyslavi. „Ještě se ale na pojišťovnu obrátíme. Přišli jsme totiž také o elektrické nářadí. Čekáme jen na vyřízení revizní zprávy od elektrikáře,“ dodává žena. Nikterak neskrývá svou únavu, bohužel ani obavy z toho, že by se situace mohla zase opakovat.

Stop kukuřici

Bahno se do Poříčí valilo z kukuřičného pole. „Na pole místo kukuřice přijde ozim určený na píci, navíc i s podsevem. Až se ozim sklidí, pole nezůstane holé a velká voda ho nespláchne, podsev ji zadrží,“ slibuje František Bárta, předseda Zemědělského družstva Bystřina. „Ovšem, pokud přijdou záplavy takové intenzity jako v poslední době, ani ten podsev možná nepomůže,“ upozorňuje.

Bártovi se nelíbí, že za záplavy, které Poříčí postihly, je dávána vina zemědělcům. „Naše vina to není, dodržujeme osevní plány. Lidem jsme pomáhali stavět hráz a přispěli i technikou,“ uzavírá Bárta.

Štěpánka Saadouni, Jaromír Kulhánek