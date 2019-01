Havlíčkův Brod /FOTO A VIDEO/ - Brodská policejní kynologická škola patří k absolutní české špičce. Přesvědčili se o tom všichni účastníci republikového Mistrovství policie psovodů se služebními psy, které hostila Balková na Karlovarsku.

Tříletý belgický ovčák Dick, havlíčkobrodského psovoda Jaroslava Mrtky, vlétl do soutěže jako kometa, a přestože byl na šampionátu vůbec poprvé, zvítězil v kategorii hlídkových psů. A to zcela jednoznačně.

Úspěšně mu sekundoval i další pes brodské policie. Šestiletý německý ovčák Lenon, který s psovodem Stanislavem Havlíčkem obsadil druhé místo, pro změnu v kategorii pátracích psů. Lenon už na mistrovství byl a obhajoval osmou příčku.



Pohotový Dick

A aby těch úspěchů nebylo málo, havlíčkobrodská čtveřice byla součástí týmu policejních psovodů Správy Jihomoravského kraje, kteří mistrovství v Balkové vyhráli v konkurenci dalších devíti týmů a 36 závodníků.

„Dick byl po celou dobu mistrovství řádně nažhaven. Byl pozorný a pohotový. Atmosféra závodů mu rozhodně svědčila. Kromě jedné zvítězil ve všech hodnocených disciplínách. Musel obstát v poslušnosti, obraně a také při pachových pracích. Do všech disciplín šel s ohromnou vervou, dokonce se při jedné z nich i lehce zranil,“ ocenil odvedenou práci svého čtyřnohého svěřence Mrtka. Poznamenal, že psi se v této kategorii specializují na obranu a také na vyhledávání osob v objektech a terénu.

Dick disponuje výbornou genetickou výbavou. Jeho rodiče, ale i prarodiče, patřili podle vyjádření Jaroslava Mrtky k absolutní špičce v civilní kynologii. „Vychovával jsem si ho od malička. Jevil se jako výborný pes, ale po tom, co předvedl v Balkové, se nebojím říct, že to je pes doslova a do písmene výjimečný,“ konstatoval mladý policista.

S výkonem německého ovčáka Lenona byl spokojený i Stanislav Havlíček. „Samozřejmě nesmí chybět ani příslovečná špetka štěstí. A tu jsme měli,“ usmál se Havlíček. Lenon se na rozdíl od Dicka specializuje na vyhledávání a vypracování stop různé délky a stáří. Vyhledává například i vystřelené nábojnice.

Na otázku, kolik času přípravě na republikové mistrovství věnovali, oba policisté odpověděli, že výcvik psů probíhal standardně. „Absolvovali jsme ale dvě krajská výcviková soustředění,“ řekl Havlíček.

Váchova škola

Připomněl také, že havlíčkobrodská policejní kynologická škola patřila k těm nejlepším. V této souvislosti uvedl i jméno Jaromíra Váchy, který se výcviku policejních psů intenzivně věnoval.

Skupina základních kynologických činností Územního odboru Policie ČR v Havlíčkově Brodě má v současné době sedm služebních psů a pět psovodů. Není bez zajímavosti, že jeden ze psů je cvičen na vyhledávání zápalných látek a učí se pracovat v místech poničených požárem.