Havlíčkobrodsko – Posilování pravidelných hlídek z obav před vyšším počtem případů vandalismu a výtržností spojených s oslavami konce roku – tak budou dneska vypadat služby městských strážníků na celém Havlíčkobrodsku.

Konec roku znamená pro strážníky městských policií v regionu zvýšenou pohotovost. V silvestrovském opojení se zvyšují hlavně počty případů různých výtržností a vandalismu. | Foto: DENÍK/archiv

V plném počtu, to jest jeden strážník na služebně sledující záběry z bezpečnostních kamer, a pět dalších v terénu bude mít havlíčkobrodská městská policie.

„Situace je stejná jako každý rok. Opilci, větší nebo menší výtržnosti. To vše k silvestru patří,“ podotýká zástupce náčelníka brodských strážníků Stanislav Čeloud. „Jak bude vypadat ten letošní, to uvidíme až podle toho, kolik lidí se sejde o půlnoci na náměstí. Tam bývá rušno nejvíc. Také je tam nejvíc skleněných výloh, které by mohly výtržníky zlákat. V okrajových částech města lidé slaví spíš doma nebo v uzavřené společnosti, tam bývá větší klid,“ upřesňuje Čeloud.

Tříčlenná hlídka

Udržovat pořádek v ulicích závěrem roku 2009 bude v Chotěboři také mírně posílená hlídka městských strážníků. „Obyčejně dvoučlenná hlídka bude tentokrát tříčlenná. Nějaké další výrazné posílení hlídek městských strážníků neplánujeme. Oslavy konce roku v Chotěboři nebývají nijak bouřlivé,“ informoval ředitel Městské policie Chotěboř Jiří Novotný. Jinak prakticky od začátku vánočních svátků provádějí městští strážníci kvůli zlodějům a kapsářům speciální kontroly v místních supermarketech a velkých samoobsluhách. Kontroly budou trvat až do třetího ledna roku 2010.

„Zaměstnanci obchodů a supermarketů vnímají tuto skutečnost velmi pozitivně. Jsou rádi, že se v obchodech strážníci pravidelně objevují, protože tím se práce zlodějům značně stěžuje,“upřesnil Novotný.

V pohotovosti kvůli věznici

Městští strážníci ve Světlé nad Sázavou ale očekávají daleko víc práce prvního ledna než na silvestra. „Máme u nás ženskou věznici. Prvního ledna dojde podle nového zákona k propouštění některých vězeňkyň. Podle mých informací jich bude poměrně dost a neradi bychom, aby došlo k nějakému narušení veřejného pořádku. Proto budeme prvního ledna nového roku ve službě všichni tři,“ konstatoval šéf městských strážníků ve Světlé Zdeněk Novák.

Jinak samotný silvestrovský závěr roku ve Světlé nad Sázavou nepovažuje za nijak dramatický. Proto ze tří strážníků (tolik jich má město Světlá celkem) budou ve službě dva. Jejich úkolem bude dohlížet na pořádek v ulicích, například při pořádání odpoledního slavnostního ohňostroje.