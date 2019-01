Radnice se chystá zrekonstruovat smuteční síň

Havlíčkův Brod – Důstojnějšího prostředí při loučení se svými blízkými by se mohli dočkat pozůstalí při obřadech ve smuteční síni u Nového hřbitova v Havlíčkově Brodě.

Smuteční síň, která slouží k pietním aktům v Havlíčkově Brodě již takřka čtyřicet let, by se mohla v nejbližší době dočkat stavebních úprav. Náhradními místy ke konání smutečních obřadů by mohli být kostel svaté Rodiny, nebo kostel svatého Vojtěcha. | Foto: DENÍK/Jakub Janáček